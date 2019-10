Bei 24 Vögeln in Berlin wurde das West-Nil-Virus festgestellt. Das gab die Senatsverwaltung am Freitag bekannt. Insbesondere Eulen und Greifvögel, aber auch Zoovögel sollen betroffen sein. Sie wurden in den Bezirken Lichtenberg, Charlottenburg-Wilmersdorf sowie Steglitz-Zehlendorf gefunden. Verantwortlich für die Verbreitung des Virus sind Stechmücken.

Auch auf den Menschen kann das Virus übertragen werden. Im September erkrankte erstmals eine Berlinerin an der Tropenkrankheit. Die Behörden gehen davon aus, dass die Frau sich in der Hauptstadt infizierte. Das Virus stammt ursprünglich aus Afrika und wird von dort heimischen Stechmücken übertragen. Über Zugvögel, aber auch aufgrund der zunehmend warmen Sommer, gelangt es in nördlichere Gefilde.

Mehr zum Thema In der Hauptstadt infiziert Berlinerin steckt sich mit West-Nil-Virus an

Die Senatsverwaltung warnt davor tot aufgefundene Wildvögel mit bloßen Händen anzufassen. Den Veterinärämtern der Bezirke wurde geraten festgestellte Ausbrüche bei Tieren an das zuständige Gesundheitsamt zu melden. Die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin empfiehlt, Pferde in den betroffen Gebieten zu impfen. (lro/Tsp)