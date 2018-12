Bei einem Verkehrsunfall in Wannsee am Freitagnachmittag wurde eine Fußgängerin von einem Auto angefahren. Die 69-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik, in der sie intensivmedizinisch versorgt wird. Wie die Polizei mitteilte, soll die 69-Jährige gegen 16.30 Uhr die Königstraße überquert haben, als sie ein 63 Jahre alter PKW-Fahrer, der in Richtung Potsdam unterwegs war, erfasste. Der Autofahrer blieb unverletzt. (Tsp)

