Steigende Mieten, Baukräne überall In Spandau entstehen tausende Wohnungen

Überall drehen sich die Kräne in Berlin-Spandau, doch die Mietpreise steigen und steigen. Auf der Insel Gartenfeld wird losgebaut (3700 Wohnungen), an der Wasserstadtbrücke entstehen Wohnhäuser (350). In Siemensstadt rollen die Bagger zum Siemens-Campus (2750). Und auch in Staaken und im benachbarten Falkensee wird jetzt im Frühsommer geackert. Hier ein Spandau-Überblick aus sechs aktuellen Anlässen - inklusive der aktuellen Mietpreissteigerungen in den 12 Spandauer Regionen.

1.) 2750 Wohnungen in Siemensstadt

Ende Juni geht es los nach vier Jahren Planung: Die Arbeiten am neuen Siemens-Campus in Berlin-Spandau beginnen. Der Siemens-Konzern baut auf seinem riesigen Werksgelände ein komplett neues Viertel - mit 2750 Wohnungen, Kitas, Büros und 400 Meter langer Bummelmeile. Auch eine neue Grundschule ist vor Ort geplant. Der erste Bauabschnitt befindet sich gleich neben dem alten S-Bahnhof Siemensstadt, wo ab 2029 wieder die S-Bahn halten soll. Zur Grundsteinlegung werden Kanzler Olaf Scholz, SPD, und Berlins Regierender Kai Wegner, CDU, erwartet. Investiert wird weit mehr als eine Milliarde Euro ins Viertel und in die neue S-Bahnstrecke. Mehr lesen Sie hier im Tagesspiegel.

Blick aufs künftige Siemens-Viertel mit der langen Bummelmeile. Unten recht ist der S-Bahnhof Siemensstadt zu sehen. © promo

2.) 430 Wohnungen in Alt-Staaken

Nächste Woche ist Grundsteinlegung u.a. mit Wohnstaatssekretär Stephan Machulik, SPD. Zwischen Dorfkirche, Schwimmbad und dem einstigen Georg-Benjamin-Krankenhaus am Flugplatz Staaken wird groß gebuddelt. Dort entsteht das Wohnprojekt „Grüne Freiheit“. Erst mal wird Grün aber versiegelt: In drei Bauabschnitten mit zwölf Gebäuden realisiert die Firma Kondor Wessels knapp 430 Wohnungen und zwei Tiefgaragen. Letzten Monat wurden die ersten 140 Wohnungen an die WBM übergeben. Das gesamte Projekt am Brunsbütteler Damm soll 2027 fertig sein. Die Baustelle ist in Staaken umstritten: „Der Dorfcharakter geht verloren“.

Das neue Viertel entsteht zwischen dem einstigen Krankenhaus in Staaken und dem Brunsbütteler Damm. © promo

3.) 400 Wohnungen in Falkensee

Letzten Freitag, 31. Mai, war feierliche Eröffnung u.a. mit dem parteilosen Bürgermeister Heiko Richter (der mit Hut). In der „Parkstadt Falkensee“ steht jetzt sogar ein Wohnturm mit acht Etagen und 32 Metern Höhe. 400 Wohnungen für 1000 Menschen sind dort fertig geworden. „Ein Mix aus 1,5- bis 5-Zimmer-Wohnungen für Singles, Paare und Familien, die zu 75 Prozent gefördert sind“, so die Berliner Wohnungsbaugesellschaft Degewo, die an der Coburger Straße gebaut hat. Bis September 2024 wird mit der Vollvermietung gerechnet.

Blick auf die neuen Wohnungen in Falkensee, gleich hinter Spandau. © promo

4.) 3700 Wohnungen auf der Insel Gartenfeld

Jüngst war auch Baustart auf der Insel Gartenfeld, die früher eine Industrieecke war und zum Ortsteil Siemensstadt gehört: Hier entsteht eines der größten Berliner Wohnungsbauprojekte für bis zu drei Milliarden Euro. 10.000 Menschen sollen hier einmal leben, wohnen, zur Arbeit oder zur Schule gehen. Auf der Insel Gartenfeld hat die Gewobag jetzt mit dem Bau des ersten Hochhauses begonnen. Auch die Pläne für Spandaus größte Schule sind bereits weit fortgeschritten. Mehr lesen Sie hier im Tagesspiegel.

19 Etagen soll das neue Hochhaus im Zentrum der Insel Gartenfeld haben. © ioo Architekten

5.) In Spandau steigen die Berliner Mietpreise besonders

Das zeigt der aktuelle „Wohnmarktreport 2024“ von der Berlinhyp. Darin liegt Spandau mit + 19,1% hinter Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg auf dem berlinweit dritten Platz. Allerdings sind die Wohnungsmieten noch immer die niedrigsten in Berlin (10,31 Euro/qm, kalt), knapp hinter Reinickendorf und Marzahn-Hellersdorf. Der Berliner Schnitt liegt bei 13,6 Euro. Hier der Blick auf die Spandauer Postleitzahl-Regionen von Hakenfelde bis Kladow.

13581 (Wilhelmstadt) 11,17 Euro pro Quadratmeter

13583 (zwischen Kiesteich und Altstadt) 6,93

13585 (Neustadt) 13,44

13587 (Hakenfelde) 12,53

13589 (Falkenhagener Feld) 7,42

13591 (Staaken) 11,0

13593 (u.a. mit Heerstraße Nord) 6,93

13595 (Wilhelmstadt mit Scharfer Lanke) 11

13597 (Altstadt, Stresow, Ruhleben, Westend) 10,77

13599 (Haselhorst) 7,72

13629 (Siemensstadt) 10,52

14089 (Kladow, Gatow) 16,26

6.) Neue Zahlen zu Mietsteigerung

Berlin und sein Umland sind Spitzenreiter bei den Steigerungen auf dem Mietmarkt. Die Kosten für eine Mietwohnung in der Hauptstadt stiegen um 26,7 Prozent. Die Zahlen stammen vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung und spiegeln das Angebot wider, auf das Wohnungssuchende treffen, wenn sie im Internet nach einer Mietwohnung mit einer Wohnfläche von 40 bis 100 Quadratmetern suchen. Potsdam hat mit einem Plus von 31,2 Prozent den bundesweit größten Anstieg aller Landkreise und kreisfreien Städten bei Erst- und Wiedervermietungen von Wohnraum zu verzeichnen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Mehr hier im Tagesspiegel.

