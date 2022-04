Nach Angaben der Polizei ist es auf dem Gelände des ehemaligen „Köpi“-Wagenplatzes in Berlin-Mitte erneut zu einem Zwischenfall gekommen. Am Sonntagabend hätten mehrere bislang Unbekannte einen Wellblechzaun an dem Grundstück beschädigt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Anschließend sollen Steine in Richtung des dortigen Sicherheitsdienstes geworfen worden sein. „Verletzt wurde dabei niemand.“ Die Tatverdächtigen seien geflohen.

„Auf dem Gelände hat man dann später noch einen beschädigten Baucontainer festgestellt“, sagte die Sprecherin. Ermittelt werde wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Auch in der Nacht zu Samstag waren mehrere Aktivisten in das Areal eingedrungen - genau ein halbes Jahr nach der Räumung des Platzes. Die Polizei räumte das Gelände nun erneut, 16 Personen wurden vorübergehend festgenommen.

Das „Köpi“-Wagencamp galt als eines der letzten Symbolprojekte der linksautonomen Szene in Berlin. Die Bewohner lebten in Bauwagen neben einem seit 1990 besetzten Altbau. Am 15. Oktober vergangenen Jahres hatte die Polizei das Areal mit schwerem Gerät geräumt. Die Räumung, an der Hunderte Polizisten beteiligt waren, hatte der Grundstückseigentümer vor Gericht erstritten. (Tsp, dpa)