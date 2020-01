Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sollten nach Überzeugung der Fraktionen des Berliner Abgeordnetenhauses besser vor Angriffen geschützt werden. Darin waren sich die Redner bei der ersten Plenarsitzung im neuen Jahr am Donnerstag einig.

Marcel Luthe von der FDP erinnerte in der Aktuellen Stunde vor zahlreichen Polizeischülern auf der Besuchertribüne an Angriffe mit Pyrotechnik an Silvester auf Polizisten und Feuerwehrleute, Steinwürfe auf Einsatzkräfte wie in der Rigaer Straße und an Einsatzfahrzeuge, die in Brand gesteckt wurden.

Diese Täter wollten das Vertrauen in die Demokratie zerstören, sagte Luthe, der Staat müsse darauf mit aller Härte antworten. Luthe kritisierte, der Senat tue nichts, um die Einsatzkräfte zu schützen.

Dregger: „Muss mit aller Härte bestraft werden“

Frank Zimmermann von der SPD wies die Kritik der FDP zurück, der Senat sei für Angriffe auf Polizisten verantwortlich. Der Sozialdemokrat betonte, dass Feuerwehr und Polizisten so gut es geht geschützt werden müssten. Es sei unfassbar, wie in der Silvesternacht Polizisten attackiert worden seien. Beleidigungen, Schmähungen, offene Feindseligkeit seien inzwischen alltäglich geworden.

CDU-Fraktionsvorsitzender Burkard Dregger erklärte, Polizei und Feuerwehr schützten die Berliner rund um die Uhr. Umso unverständlicher sei, dass sie immer häufiger zum Ziel von Angriffen würden. „Wer unsere Polizei und Rettungskräfte angreift, mit dem stimmt etwas nicht und der muss mit aller Härte bestraft werden.“ (dpa)