Auf der Berliner Stadtbahn ist der S-Bahn-Verkehr am Dienstag erheblich beeinträchtigt. "Wegen einer Stellwerksstörung (nach Bauarbeiten) zwischen Ostkreuz und Friedrichstraße kann der Zugverkehr der Linien S5, S7, S75 und S9 nicht wie geplant aufgenommen werden", teilt die S-Bahn auf ihrer Website mit. Zwischen dem Bahnhof Alexanderplatz und Lichtenberg/Karlshorst bleibe der Zugverkehr der Linien S3, S5, S7, S75 und S9 weiterhin unregelmäßig. Derzeit seien keine Prognosen zur Störungsbehehung möglich.

Die betroffenen Linien fahren nach S-Bahn-Angaben wie folgt, jeweils in beiden Richtungen: Die S3 verkehrt zwischen Erkner und Karlshorst; der Ersatzverkehr mit Bussen für diese Linie zwischen Karlshorst und Ostkreuz bleibt vorerst von und nach Alexanderplatz verlängert.

Die S5 fährt zwischen Strausberg Nord/Hoppegarten und Lichtenberg, die S7 zwischen Ahrensfelde und Potsdam Hauptbahnhof im Zwanzig-Minuten-Takt, wobei schrittweise ein Zehn-Minuten-Takt aufgenommen werden soll, die S75 zwischen Wartenberg und Lichtenberg sowie Ostbahnhof und Spandau jeweils im 20-Minuten-Takt, die S9 zwischen Flughafen Schönefeld und Treptower Park sowie Ostbahnhof und Spandau.

Fahrgästen der Linie S5 empfiehlt die Bahn zur Umfahrung zwischen Wuhletal, Lichtenberg, Frankfurter Allee und Alexanderplatz die U-Bahnlinie U5. Weitere Ausweichmöglichkeiten stellen die Ringbahn ab Ostkreuz in Richtung Westkreuz dar sowie auf der Stadtbahn ab und bis Ostkreuz auch die Züge des Regionalverkehrs (RE1, RE2, RE7, RB 14, RB 21/22).

Ab dem Fahrplanwechsel verspricht die S-Bahn weniger Störungen

Am Bahnhof Ostkreuz gehen die jahrelangen Arbeiten zum Ausbau des Knotenpunkts derzeit in ihre letzte Phase. Zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember sollen zwei weitere Gleise zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof in Betrieb genommen werden. Dann stehen insgesamt vier Gleise für die S-Bahnen zur Verfügung. Die Züge aus Richtung Osten können dadurch häufiger fahren, der Betrieb soll auch weniger störungsanfällig sein.

Seit dem Wochenende waren deshalb schon die fünf S-Bahn-Linien, die dort sonst stadteinwärts fahren unterbrochen. Besonders im Berufsverkehr am Montag brauchten Pendler viel Geduld. Eigentlich hätte am Dienstagmorgen dann alles wieder nach Plan laufen sollen. Ähnliche Umstellungen dieser Art in früheren Jahren hatten jedoch schon einen holprigen Start in den Normalbetrieb erwarten lassen.

Am kommenden Wochenende werden sich die Sperrungen zwischen Alexanderplatz und Lichtenberg sowie Karlshorst noch einmal wiederholen, inklusive Schienenersatzverkehr. Start ist am Freitag um 22 Uhr, das Ende in der Nacht zu Montag. Auf der S3 gibt es dann weiter Ersatzverkehr, allerdings verkürzt auf den Abschnitt Ostkreuz-Karlshorst.