Aufgrund einer Stellwerksstörung in Berlin Ruhleben kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Das meldete die Deutsche Bahn am Donnerstagnachmittag in dem sozialen Netzwerk Twitter.

Betroffen waren auch am Abend noch die Züge der Linien RE2, RE7 und RB14, wie ein Bahnsprecher sagte. Die RE1 sei von den Einschränkungen dagegen nicht mehr betroffen und fahre wieder fahrplanmäßig. Zwischenzeitlich fuhr sie über Charlottenburg und Wannsee.

Die Züge der RB21 und RB22 endeten tagsüber in Wannsee, abends seien sie nicht mehr im Einsatz, erklärte der Sprecher. Wann sämtliche Störungen aufgehoben sind, sei nicht absehbar, man arbeite mit Hochdruck, hieß es von der Bahn.

Den Angaben zufolge hatte die Störung auch Auswirkungen auf den Fernverkehr. Es kam zu Umleitungen und Teilausfällen einzelner ICE-, IC- und EC-Linien.

Laut der Sprecherin trat die Störung um 12.30 Uhr auf. Die Haltestellen Berlin-Alexanderplatz, Friedrichstraße, Berlin-Hauptbahnhof, Zoologischer Garten, Charlottenburg, Berlin-Wannsee und Potsdam konnten zwischenzeitlich nicht angefahren werden. (Tsp)