Mit Hunderten Teilnehmern und Fahrzeugen haben Wirtschaftsverbände in Berlin gegen den geplanten Mietendeckel demonstriert. Nach einer symbolischen Sternfahrt mit Lastwagen und Tiefladern der Berliner Bau- und Wohnungswirtschaft trafen die Demonstrierenden am Brandenburger Tor zu einer Kundgebung zusammen.

Die Veranstalter sprachen von mehr als 2000 Teilnehmern und rund 300 Fahrzeugen. Größtenteils handelte es sich dabei um Transporter. Es waren aber auch Lastwagen und Tieflader unterwegs. Angemeldet waren 1500 Menschen und etwa 240 Fahrzeuge. Die Polizei machte zu den Teilnehmerzahlen zunächst keine Angaben. Aufgerufen hatte ein Bündnis namens Neue Wege für Berlin. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) hatte vor starken Verkehrseinschränkungen und Sperrungen in Mitte und Alt-Moabit gewarnt.

Auf diesen drei Routen wurden protestiert:

Straße des 17. Juni am Großen Stern – Brandenburger Tor

Kochstraße – Wilhelmstraße – Hannah-Arendt-Straße – Ebertstraße – Brandenburger Tor;

Alt-Moabit – Rahel-Hirsch-Straße – Kapelle-Ufer – Reinhardtstraße – Luisenstraße – Marschallbrücke - Wilhelmstraße – Dorotheenstraße – Ebertstraße – Brandenburger Tor

Zuvor kritisierte die Fachgemeinschaft den geplanten Mietendeckel der Berliner Landesregierung: "Bei Einführung des Mietendeckels befürchten wir weitreichende negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft der Stadt", schreibt die Fachgemeinschaft in einem offenen Brief an die Mitglieder des Senats.

Die Wirtschaftsverbände befürchten unter anderem, dass durch den Mietendeckel der dringend nötige Wohnungsneubau abgewürgt wird und Geld für die Modernisierung von Wohnungsbeständen fehlt.

Die unterzeichnenden Verbände, Unternehmen und Initiativen stehen für rund 13.300 Unternehmen der Bau- und Wohnungswirtschaft, weiterer baunaher Branchen aber auch Einzelpersonen der Berliner Zivilgesellschaft. (Tsp/dpa)