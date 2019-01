Schützenhilfe für die Berliner CDU: Nachdem die Christdemokraten zuletzt immer wieder die Gültigkeit der Stickoxid-Messwerte in der Hauptstadt in Zweifel gezogen hatten, verleiht ihnen eine Meldung aus München neuen Rückenwind. Dort haben neue Messungen deutlich niedrigere Belastungen der Luft ergeben als zuvor angestellte Modellrechnungen des bayerischen Landesamtes für Umwelt. Als Konsequenz fordern die Christdemokraten eine Aussetzung der Diesel-Fahrverbote auch in Berlin.

"Nach den Erfahrungen von München und den Zweifeln vieler Experten wie zum Beispiel der Technischen Universität Berlin erscheint es dringend geboten, die Messpunkte der Senatsumweltverwaltung zu überprüfen", erklärte Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion. Er forderte die zuständige Senatsverwaltung für Umwelt dazu auf, "nach dem Vorbild Münchens die Datenbasis durch zusätzliche Messpunkte" zu erweitern und bis dahin die von Senatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) geplanten Fahrverbote auszusetzen.

Eine Abweichung von der Norm

Die Senatsverwaltung für Umwelt ließ diese Forderung in einer ersten Reaktion an sich abprallen. Zusätzliche Messstationen wie in München werde es nicht geben, auch weil die Fälle München und Berlin nicht miteinander zu vergleichen seien. Während die Stickoxid-Werte in der bayerischen Landeshauptstadt mithilfe von Modellrechnungen erhoben worden seien, betreibe die Stadt Berlin in Eigenregie 39 stationäre Messstellen.

16 davon sind automatische Messstationen, die ihre Messungen vor Ort auswerten, bei den 23 weiteren Messstellen handelt es sich um sogenannte Passivsammler. Diese nehmen die Stickoxid-Werte in der Luft zwar auf, zur Auswertung müssen diese aber in ein Labor verbracht werden. "Wir wissen ganz genau, was in der Stadt los ist", erklärte Jan Thomsen, Sprecher der Umweltbehörde.

Mit Blick auf die CDU-Kritik, die fest installierten Messstellen entsprächen nicht den Vorgaben der Europäischen Union, erinnerte Thomsen an eine schriftliche Anfrage des FDP-Abgeordneten Henner Schmidt aus dem April 2018. Die Antwort: Bis auf eine, inzwischen mit einer Ausnahmegenehmigung ausgestattete Station an der Neuköllner Silbersteinstraße, entsprechen alle Stationen den Vorgaben. Ebenfalls am Donnerstag wurde bekannt, dass die Luft an der Silbersteinstraße besonders mit Stickoxiden belastet ist. Im Jahresmittel lag der Wert lauf Umweltbundesamt bei 49 Mikrogramm (μg) pro Kubikmeter Luft. Der Grenzwert liegt bei 40 μg. Dass die Luftbelastung trotz vor Jahren angeordneter Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 noch immer über dem Grenzwert liegt, führte Verkehrspolitiker Schmidt zu dem Schluss, diese würden "kaum einen Beitrag zur Reduzierung von Stickoxiden" leisten.

FDP fordert mehr Messstellen

Schmidt nutzte die Meldung aus München, um seinerseits Kritik an der Politik des rot-rot-grünen Senats zu üben. „Mit Verboten wird Rot-Rot-Grün nicht Herr der Lage werden. Wir brauchen in der Hauptstadt endlich eine bessere Verkehrslenkung, Nachrüstungen von Bussen und Taxis sind zu fördern, eine Vergleichmäßigung des Verkehrs muss gewährleistet und eine bessere städtebaulichen Durchlüftung vorangetrieben werden", erklärte Schmidt. Er sprach sich dafür aus, mehr Messstellen in der Stadt zu errichten, "um ein realistisches Bild der Situation zu bekommen." Erst dann könne eine Reduzierung von Stickoxiden in Berlin angegangen werden.