Straftäter nicht mehr in Bäder lassen Kai Wegner fordert konkrete Maßnahmen gegen Gewaltausbrüche

Angesichts der anhaltenden Gewalt in Berliner Freibädern hat Kai Wegner (CDU) bessere Sicherheitskonzepte gefordert. „Wir müssen nun zu konkreten Maßnahmen kommen“, sagte der Regierende Bürgermeister am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin. „Ich möchte eine mobile Wache von der Polizei an diesen Brennpunktbädern, wo es immer wieder zu Ausschreitungen kommt“. Dies betreffe konkret drei von über 60 Freibädern in Berlin. Zukünftig sollten die Sicherheitsdienste gestärkt werden und es müsse zu einem besseren Einlass-System kommen, forderte Wegner.

„Wir müssen im Kassensystem im Eingangsbereich darauf achten, dass Straftäter, die in der Regel Wiederholungstäter sind, gar nicht mehr in die Bäder kommen“, sagte er. Ersttäter sollen angezeigt und mit einem Hausverbot belegt werden. Eine Kontrolle der Person könne beispielsweise durch Online-Ticketbuchungen unterstützt werden, wo Namen hinterlegt und im Ernstfall überprüft werden könnten. „Wir müssen Hausverbote konsequent durchsetzen“, forderte der Regierende.

Für die Umsetzung müsse nach seinen Angaben auch mehr Personal zur Verfügung stehen – ein Problem, das viele Bäder in Berlin betrifft. Hier seien die Bäderbetriebe und die Politik gefordert. „Das wird Geld kosten, aber dieses Geld müssen wir in die Hand nehmen, denn die Familien in Berlin (...) verdienen gerade in den Sommerferien sichere Freibäder.“ Die Bäderbetriebe müssten laut Wegner nun Konzepte entwickeln, die man gemeinsam durchsetzen könne.

Anders als Innenministerin Nancy Faeser (SPD) forderte Wegner keine erhöhte Polizeipräsenz in Freibädern. „Die Polizei muss in die Bäder, wenn es zu Ausschreitungen kommt, wenn es zu Gewaltausbrüchen kommt“, sagte er. Polizisten seien „keine Ersatzbademeister“. Hier seinen laut Wegner die Bäderbetriebe gefordert, beispielsweise über Sicherheitsdienste.

Schon seit Jahren kommt es in Berliner Freibädern regelmäßig zu Eskalationen. In den vergangenen Wochen waren vor allem das Prinzenbad in Kreuzberg, das Columbiabad in Neukölln sowie das Sommerbad Pankow betroffen. Vor einem Jahr war es aber auch im Sommerbad am Insulaner an der Grenze von Schöneberg und Steglitz zu einer großen Auseinandersetzung gekommen. Das „untragbare Ausmaß der Umstände“ beklagten Mitarbeiter des Columbiabads jüngst in einem Brandbrief an die Berliner Bäderbetriebe.