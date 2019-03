Auf einer Baustelle in Berlin-Mitte ist am Montagmorgen offenbar eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Daraufhin wurde das Areal an der Glinkastraße Ecke Französische Straße von der Polizei vorübergehend abgesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Montag auf Twitter mit.

Die Baustelle befindet sich südlich der Komischen Oper und westlich der Friedrichstraße. Die Glinkastraße in Höhe Jägerstraße ist in Richtung Norden bis auf Weiteres gesperrt, teilte die VIZ um kurz vor 10 Uhr mit. Autofahrer müssen wegen des Polizeieinsatzes auf andere Straßen ausweichen. Gegen 11 Uhr kam dann allerdings eine vorläufige Entwarnung: "Gerade erhalten wir die Nachricht, dass der Bereich Glinkastraße / Jägerstraße wieder freigegeben wurde", teilte die VIZ mit.

Auf die Frage eines Twitter-Nutzers "Äh - ist die Fliegerbombe weggeflogen?", antwortete die Verkehrsinformationszentrale: "Nein, normalerweise werden solche Fundstücke abtransportiert und auf dem Sprengplatz in Grunewald gesammelt und gesprengt. Nur in besonderen Fällen erfolgt eine Entschärfung vor Ort."

Eine Polizeisprecherin hatte kurz zuvor vorerst nicht bestätigen wollen, dass es sich bei dem Fund um eine Fliegerbombe handelt. "Die Kriminaltechniker sind auf dem Weg", sagte sie um kurz vor 11 Uhr. Erst nach einer Untersuchung des Fundortes könne man sagen, was da auf der Baustelle gefunden wurde. Für weitere Nachfragen war die Polizei wegen einer internen Versammlung vorerst nicht zu erreichen.

In Berlin und Brandenburg werden immer wieder potenziell explosive Fundstücke aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Im vergangenen Jahr führte der Fund einer Fliegerbombe am Hauptbahnhof zu einem größeren Verkehrschaos.