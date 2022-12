Straßen nach Klimaprotest wieder frei Demonstranten blockieren Autobahnzufahrt in Berlin

Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben in Berlin erneut mit einer Blockade an einer Autobahnzufahrt für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Nach Polizeiangaben waren an der Aktion an der Zufahrt Beusselstraße zur A100 am Dienstag um 8.11 Uhr acht Menschen beteiligt.

Fünf von ihnen hätten sich an der Straße festgeklebt, sagte eine Polizeisprecherin. Diese seien von Polizisten abgelöst worden. Gegen 8.50 Uhr sei der Verkehr wieder freigegeben worden.

Die Gruppe teilte bei Twitter zu der Blockade mit: „Wir machen das nicht leichtfertig. Störung für die Menschen tun uns leid. Wir wissen keine anderen effektiven Mittel, um uns alle zu retten.“

Die Letzte Generation richtet sich mit ihrem Protest gegen die Klimapolitik der Bundesregierung. (dpa)

