Die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße in Berlin Tiergarten sollen noch diese Nacht wieder freigegeben werden. Das meldete die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am späten Freitagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Straßen wurde anlässlich des Berlin Marathons und der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum für Autofahrer gesperrt. Vom 4. bis zum 10. November fanden in Berlin unter dem Motto „30 Jahre Friedliche Revolution – Mauerfall“ zahlreiche Veranstaltungen an sieben Originalschauplätzen der Friedlichen Revolution statt. (Tsp)