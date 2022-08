Die Mercedes-Benz Group AG plant eine strategische Partnerschaft mit dem deutsch-kanadischen Unternehmen Rock Tech Lithium. Ab 2026 will Rock Tech dem Automobilbauer jährlich bis zu 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid liefern – aus der neuen Fabrik im brandenburgischen Guben. Das Material wird für die Akkus von Elektrofahrzeugen benötigt.

Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten die beiden Unternehmen während eines Besuchs einer deutschen Wirtschaftsdelegation unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz in Kanada.

Rock Tech Lithium fördert das Rohmaterial in einer Mine in Kanada. Die Veredlung soll ab 2024 in der neuen Produktionsanlage in Guben erfolgen. Bereits im Juli hatte Rock Tech Lithium mitgeteilt, gemeinsam mit einem großen Autohersteller an einem "Fahrplan" für eine CO2-neutrale Produktion des Lithiumhydroxids am neuen Standort zu arbeiten. Mercedes-Benz will nach eigenen Angaben ab 2030 nur noch Elektrofahrzeuge herstellen.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Markus Schaefer, Vorstandsmitglied und Technischer Direktor der Mercedes-Benz-Gruppe, sagte: "Um die Produktion von Elektrofahrzeugen zu steigern, benötigen wir Zugang zu Rohstoffen, um die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der Lieferkette für Elektrofahrzeuge zu verbessern. Mit der Partnerschaft mit Rock Tech wollen wir einen Ansatz der direkten Beschaffung verfolgen, um die Lithiumversorgung für die Batterieproduktion von Mercedes Benz sicherzustellen."