Die Veranstaltung in der Marienkirche beginnt am Mittwoch um 18 Uhr, sie ist offen nicht nur für Anwohner, sondern für alle Interessierten. Anfang 2019 waren die Arbeiten zur Planung für die Straßenbahn-Neubaustrecke vom Alexanderplatz zum Potsdamer Platz wieder aufgenommen. Sie ist Bestandteil des von der Koalition vereinbarten Straßenbahn-Ausbauprogramms. Mit der Strecke werden neue Direktverbindungen zwischen den nordöstlichen Stadtteilen und der südlichen Innenstadt geschaffen und das Umsteigen zur Nord-Süd-S-Bahn am Potsdamer Platz und der U6 am U-Bahnhof Stadtmitte deutlich verbessert. "Damit steigt die ÖPNV-Qualität in der Innenstadt und die Belastungen aus dem motorisierten Individualverkehr werden verringert", teilte die Verkehrsverwaltung mit. Parallel dazu wird der ganze Straßenzug aus Spandauer Straße, Mühlendamm, Gertraudenstraße und Leipziger Straße umgestaltet. Es werden neue Straßenbäume gepflanzt, ob das ausreicht, um die "Aufenthaltsqualitäts zu verbessern", wie die Verwaltung hofft, bleibt offen. Ebenso unklar ist, wann die erste Bahn der Linie M48 zum Potsdamer Platz fahren wird. Anfang 2018 war mit die Planung der Strecke ausgeschrieben worden.

Eine Zusammenfassung der Veranstaltung sowie die Präsentation der Planung wird ab Donnerstag, 6. Juni 2019, im Internet bereitgestellt: https://mein.berlin.de/projects/strassenbahn-alexanderplatz-potsdamer-platzkultu-2/

Auf dieser Plattform kann jeder bis 21. Juni 2019 Ideen und Anregungen zur Planung abgeben. Ende 2019 soll es die nächste Veranstaltung geben. Informationen der Verkehrsverwaltung finden Sie hier.