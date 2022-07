Passagiere der Lufthansa müssen sich am Mittwoch auch am Hauptstadtflughafen BER auf Flugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Bodenpersonals zu einem eintägigen Warnstreik auf. Die Fluggesellschaft hat bereits einen Großteil des Angebots in Schönefeld gestrichen: 16 Lufthansa- und zwei Eurowings-Flüge.

Lediglich vier Flüge nach München werden am Mittwoch voraussichtlich planmäßig starten. Möglicherweise könnten diese auch noch aus dem Programm genommen werden. Schon im Vorfeld hatte die Lufthansa vor „massiven Einschränkungen“ gewarnt.

Die Lufthansa gab auf Anfrage an, die betroffenen Passagiere per SMS oder Mail über die Ausfälle informieren zu wollen. Sie biete ihren Kunden Alternativen an und helfe bei der Umbuchung. Zudem empfiehlt sie Passagieren ohne Umbuchungen nicht zu den Flughäfen kommen, weil dort nur wenige Serviceschalter geöffnet sein werden.

Besonders betroffen von dem Warnstreik sind die Drehkreuze der Lufthansa: Frankfurt und München. Nahezu alle Lufthansa-Flüge fallen aber auch in Düsseldorf, Hamburg, Bremen, Hannover, Stuttgart und Köln aus. Insgesamt sollen mehr als 1000 Flüge mit 134.000 betroffenen Passagieren ausfallen.

Bundesweit 20.000 Beschäftigte beim Bodenpersonal

Verdi hat die bundesweit rund 20.000 Bodenbeschäftigten der Fluglinie zu flächendeckenden Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um Druck in den laufenden Gehaltsverhandlungen aufzubauen. Ein erstes Tarifangebot der Lufthansa hatte die Gewerkschaft abgelehnt, aber für den 3. und 4. August die Fortsetzung der Verhandlungen vereinbart.

Nach Angaben von Verdi Berlin-Brandenburg hat die Lufthansa am BER circa 300 Beschäftigte am Boden, die sich voraussichtlich am Streik beteiligen würden. Eine Kundgebung sei in Berlin, anders als in Frankfurt und Düsseldorf, nicht geplant.

Die Warnstreiks des Bodenpersonals sollen am Mittwoch, 27. Juli, um 3.45 Uhr beginnen und bis Donnerstag, 28. Juli, um 6 Uhr dauern. (mit dpa)