Der Streik in Berlin hat begonnen - die Auswirkungen sind groß. An Schulen fällt Unterricht aus, in Kitas gibt es oft nur eine Notbetreuung. Und am Mittwoch wird weiter gestreikt.

Ein Besuch in Berlin-Steglitz, Ortsteil Lichterfelde, Manteuffelstraße. Dort wird in einer Kita heute und morgen die Notbetreuung angeboten, heißt: Die Kita kümmert sich um die Kinder aus drei umliegenden Kitas. Für die Erzieherinnen und Erzieher bedeutet das viel Arbeit - wie schon beim letzten Streik. Allerdings werden diesmal mehr erwartet, denn unter den Eltern hat sich die "Notbetreuung" rumgesprochen.

Ortswechsel, andere Straße, andere Kita. Die Erzieher möchten lieber anonym bleiben - Verständnis für den Streik haben sie: "Es geht nicht ums Geld, es geht um alles andere." Im Schnitt betreuen sie in einem Raum 17 bis 20 Kinder. In der Kita haben sie zwei Vollzeit-Beschäftigte. "Die können aber auch nicht immer alle da sein - wir arbeiten mit kleinen Kindern. Dass man da mal krank wird, ist komplett normal." Aber dann reicht das Personal nicht aus. "Es muss sich in der Bildungspolitik was ändern. Wir werden hier so eingeengt, und es kommen immer mehr Kinder, aber es gibt keine Veränderung der Bedingungen". Eine Erzieherin erzählte, dass sich manche Eltern erschrecken, wenn sie sehen, wie viele Kinder auf einen kleinen Raum kommen - aber die haben ja auch keine andere Wahl. "Die Eltern fragen dann manchmal, 'Wo geht ihr dann mit den Kindern hin?' und dann müssen wir eben sagen: Na hier. Das ist das, was wir haben und anbieten können - das wars."

In Kitas, Schulen, Jugendämtern und Hochschulen sollen wie berichtet Angestellte am Dienstag und Mittwoch streiken. Am Mittwoch sind außerdem auch alle anderen Angestellten, die unter den Tarifvertrag der Länder fallen, zum Warnstreik aufgerufen. Dies betrifft also auch unter anderem Bezirksämter, Senatsverwaltungen, Bibliotheken und Angestellte im Polizei- und Feuerwehrdienst. Aufgerufen zu den Warnstreiks haben die GEW Berlin, Verdi und für Mittwoch auch die Polizeigewerkschaft GdP.

Am Dienstag, 26. Februar sollen sich die Streikenden um 10 Uhr auf dem Elisabeth-Schwarzhaupt-Platz vor dem Nordbahnhof versammeln. Von dort wird sich ein Demonstrationszug in Richtung Bebelplatz bewegen. Am 27. Februar ist der Treffpunkt um 10 Uhr auf dem Potsdamer Platz, die Demonstrationsroute führt zum Alexanderplatz.

+++

Lesen Sie mehr zu den Streiktagen in Berlin

- Was fordern Gewerkschaften? Der Überblick im Tagesspiegel.

- „Mangelberufe attraktiver machen“: Matthias Kollatz, Berliner Finanzsenator und Verhandlungsführer der Arbeitgeber, über die Ziele der Bundesländer im aktuellen Tarifkonflikt. Das Tagesspiegel-Interview.

- Den Gewerkschaften das Kreuz brechen. Die Beschäftigten des Staates haben wechselhafte Jahrzehnte hinter sich. Heute ist die Wertschätzung wieder groß – doch Personal fehlt trotzdem.

+++

Mehr zum Thema Öffentlicher Dienst in Berlin Wieder Streiks in Kitas, Schulen, Hochschulen und Jugendämtern

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de