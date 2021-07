Mit einer Protesttour ziehen Beschäftigte des Express-Lieferdienstes Gorillas durch Berlin. Aktivist:innen des Kollektivs "Gorillas Workers Collective" (GWC) haben dazu aufgerufen. Die Tour begann in Tempelhof, dort wird nun ein Lagerhaus des Unternehmens bestreikt.

Am frühen Nachmittag zog die Tour weiter nach Kreuzberg zu einem anderen Lagerhaus. Auch die Kreuzberger Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe (SPD) war dabei, um die Proteste zu unterstützen. "Wollen wir streiken?", fragte eine GWC-Aktivistin in die Runde. Die Umstehenden hoben die Hände. Damit war es beschlossene Sache. Die Arbeit wurde niedergelegt im Lagerhaus am Kaiserkorso. Etwa 50 Personen hatten sich vor der Filiale eingefunden, die dortigen Beschäftigten waren dazugekommen.

Doch zunächst konnte die Fahrrad-Demonstration in Richtung Kreuzberg nicht starten. Einige Rider wollten ihre Gorillas-Bikes nutzen, der Warehouse Manager weigerte sich jedoch, die Schlüssel heraus zu geben. Er wisse nicht, ob die Beschäftigten die Räder für ihren Protest nutzen dürfen, sagt er. Die Polizei urteilte, dass die Demonstration nicht Teil des Streiks sei und das Firmeneigentum damit nicht verwendet werden darf.

Nachdem die Kreuzberger Politikerin Kiziltepe vermittelte, entschied die Einsatzleiterin der Polizei, dass alle Rider die Fahrräder nutzen dürfen, "die bereits in Umlauf sind", also schon aufgeschlossen. Wer kein Rad abbekam, musste auf anderen Wegen nachkommen.

Gefordert wird bessere Bezahlung, sicheres Equipment und wetterfeste Kleidung

Das GWC fordert unter anderem bessere Bezahlung, sicheres Equipment und wetterfeste Kleidung. Die Geschäftsführung habe die meisten dieser Forderungen bisher ignoriert, sagen die Protestierenden.

Gorillas ist ein Express-Lieferdienst, der Lebensmittel in wenigen Minuten zur Wohnungstür der Kund:innen bringt. Die Waren können über eine Smartphone-App bestellt werden. Fahrradkuriere fahren die Lieferungen aus. Für die Logistik betreibt Gorillas Lagerhäuser in Wohngebieten, sogenannte "Dark Stores".

Cansel Kiziltepe vermittelt - die Rider dürfen auf den Dienstfahrrädern ihre Tour beginnen. Foto: Christoph Kluge

Das Start-up wurde im März 2020 von Kağan Sümer in Berlin gegründet. Seit Anfang Juni tobt ein Arbeitskampf in dem jungen Unternehmen. Die Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe (SPD) sprach am Kaiserkorso mit Beschäftigten. Sie wolle die Gorillas-Beschäftigten bei ihrer Forderung nach Mitbestimmung und Arbeitsschutz unterstützen, sagte sie dem Tagesspiegel.

Die Politikerin sieht ein generelles Problem: "In der Digitalwirtschaft werden zum Teil bestimmte arbeitsrechtliche Regelungen, für die seit Jahrzehnten gekämpft wurde, nicht einhalten." Am Freitag hatte ein Gorillas-Sprecher in einer Presseerklärung mitgeteilt, die Geschäftsführung habe erste Schritte eines "Maßnahmenplans" für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen eingeleitet.

Die Gorillas-Mitarbeiter rufen zum Streik auf. Foto: Christoph Kluge

"Probleme mit der Gehaltsabrechnung aufgrund ungenauer Zeiterfassung wurden gelöst und sämtliche Zahlungsdiskrepanzen vollständig ausgeglichen." Außerdem seien " Gewichts-Anzeigetafeln in den Lagern, kleinere Rucksäcke und neue interne Richtlinien" eingeführt worden, um zu schwere Lieferungen zu vermeiden.

Eine GWC-Sprecherin widerspricht: Nur ein Teil der Probleme sei gelöst worden. Der Lieferdienst Gorillas hat stark von den Lockdowns profitiert, weil viele Menschen erstmals Lebensmittel online einkauften. Gorillas expandierte schnell, unter anderem nach Amsterdam, London und New York.

Inzwischen drängen jedoch Konkurrenten auf den europäischen Markt, etwa der türkische Anbieter Getir. Das Berliner Dax-Unternehmen Delivery Hero testet momentan seinen Bringdienst Foodpanda, der ab August in Berlin und anderen deutschen Städten Waren ausliefern soll.

Kritik an Gorillas-App nach Datenschutz-Test

Unterdessen gerät Gorillas auch von anderer Seite in die Kritik. Die Redaktion der Verbraucherschutz-Website mobilsicher.de hat die Datensicherheit der Gorillas-App getestet und rät von deren Nutzung ab: "Bei dieser App schätzen wir das Risiko für Ihre Privatsphäre als sehr hoch ein", heißt es im Testbericht. Demnach erfasst die Gorillas-App nicht nur sensible Daten von Kund:innen, sondern leitet sie auch an Drittanbieter weiter. Der Auswertung zufolge erhalten Firmen wie Facebook, Braze oder segment.io von Gorillas unter anderem die Werbe-ID der Kunden.

"Diese ist für die Funktionalität der App nicht notwendig und dient in der Regel nur dazu, Nutzer*innen zu analysieren, weitere Informationen über sie hinzuzukaufen und sie außerhalb der App gezielt mit Werbung ansprechen zu können", schreibt mobilsicher.de. "Daher bewerten wir dieses Verhalten als kritisch."

Ungeachtet aller Kontroversen expandiert Gorillas weiter, lokal wie international. In Berlin hat das Unternehmen erst kürzlich ein neues Lagerhaus im Ortsteil Weißensee eröffnet. Außerdem ist das Start-up seit Anfang Juni auch in Italien aktiv. Fast zeitgleich trat auch der Rivale Getir in den italienischen Markt ein. Getir baut das Geschäft dort allerdings nicht ganz neu auf, sondern hat einen bereits bestehenden Lieferdienst namens Blok gekauft. Blok liefert auch in Spanien aus.