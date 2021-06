Im Streit um die Leitung des Marzahner Tagore-Gymnasiums ist offenbar eine Entscheidung gefallen. Nach Informationen des Tagesspiegels bleibt die von Schülern und Eltern vehement kritisierte Leiterin im Amt. Die Schulgremien rechnen damit, dass am Montag die Personalie verkündet wird. So habe es die Bildungsverwaltung in Aussicht gestellt.

Nach den Sommerferien soll der Posten des Stellvertreters neu besetzt werden, woraus einige Akteure die Hoffnung auf eine Erleichterung der Situation ableiten. Die Bildungsverwaltung äußerte sich nicht. „Dass trotz der Einschätzung von Politiker:innen des Bildungsausschusses, die an den Fähigkeiten der Schulleiterin zweifelten, nun doch an ihr festgehalten wird, ist ein Widerspruch in sich“, sagte Schulsprecher Sebastian Peine auf Anfrage. Er schlussfolgert aus den Erfahrungen, dass die Regelungen rund um die Einsetzung und Absetzung von Schulleiter:innen im Land Berlin „geprüft und an gegebenen Stellen nachgebessert werden müssen“.

Wie berichtet, hatte der Abiturjahrgang am 12. März in einem Brief ein in seinen Augen alarmierendes Missmanagement an der Spitze der Schule geschildert und Veränderungen gefordert. Am 20.März legte die Gesamtelternvertretung mit einem dreiseitigen Brandbrief nach und schrieb an alle wichtigen bildungspolitischen Akteure aus Senat und Abgeordnetenhaus, dass die Abiturienten die Lage richtig geschildert hätten.

Zudem sei selbst in der Hochphase der Pandemie die Kommunikation durch die Schulleiterin „unzureichend“ gewesen, sodass die Veröffentlichung von Informationen auf der Homepage durch die Eltern habe „erkämpft werden müssen“.

Die Schulleiterin kommuniziere „herablassend, anklagend und den Schüler:innen sowie Elternvertreter:innen gegenüber ausfallend“. Mitte April äußerten 17 Schülervertreter aus anderen Klassenstufen in einem weiteren Schreiben „Zweifel an der Änderungsbereitschaft der Schulleitung“.

„Diese Zustände machen mich fassungslos“

Wie Schulangehörige berichten, wird eine Klärung der Vorwürfe dadurch erschwert, dass Vorkommnisse in der Vergangenheit kaum dokumentiert wurden: „Diese Zustände machen mich fassungslos“, beklagte im Mai die bildungspolitische Sprecherin der Linken, Regina Kittler. Die Abgeordnete erinnerte daran, dass die Schulleiterin bereits bei der Schulinspektion 2019 schlecht bewertet worden sei. „Die übergroße Mehrzahl der Schulleiter macht einen großartigen Job“, gab Kittler zu bedenken. Bei den anderen erwarte sie aber die „Möglichkeit, dass sie gehen müssen“.

Um die Situation an ihrem ansonsten geschätzten Gymnasium zu beschreiben, hatten sich drei Viertel der Abiturienten gegen ihre Schulleiterin gestellt und „besorgniserregende Entwicklungen“ beklagt. Sie schrieben, sie wirke „unorganisiert, unkoordiniert und überfordert“ und werde als „desinteressiert“ wahrgenommen. Sie verspäte sich häufig, wirke unvorbereitet, informiere zu wenig und „teilweise unverständlich“. Gespräche zu vereinbaren, sei kaum möglich.

Der Anwalt der Schulleiterin, Jens Brückner, hatte dem Tagesspiegel daraufhin mitgeteilt, dass „die Vorwürfe in sich zusammenfallen werden, weil sie unbegründet sind“. Die Kritik verstummte dennoch nicht: Elternvertreter sagten dem Tagesspiegel, dass „die Eltern nach wie vor zu ihrem Brief stehen“. Mit diesem Brief hätten sie sich „nicht nur solidarisch mit den Schüler:innen gezeigt, sondern auch die eigenen Erfahrungen aus der Elternschaft aufgezeigt“.

Zudem meldete sich Peines Vorgängerin zu Wort und berichtet, dass die Schulleitungsprobleme nicht neu seien. Schon im Schuljahr 2018/19 sei das Verhältnis zwischen der Leiterin und dem damaligen zwölften Jahrgang sowie weiteren Klassenstufen„schlecht“ gewesen.

„Sollte sich die Senatsverwaltung für einen Verbleib der Schulleiterin entscheiden, bleiben die Elternvertreter:innen weiterhin daran, bestehende Missstände aufzuzeigen und zu dagegen vorzugehen“, kündigte eine Elternvertretung an. Sie sähen sich „als aktive Prozessbegleiter während der Rückkehr zu einer konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Schulleiterin“.

Probleme sind seit 2019 bekannt

Dass die Schulleiterin nach Ansicht von Fachleuten ihren Aufgaben nicht gerecht wird, ist seit erwähnter Schulinspektion von 2019 bekannt. Im Inspektionsbericht hieß es, dass in der Zusammenarbeit von Schulleiterin und Kollegium „Hindernisse“ bestehen, „die die Arbeitsprozesse in der Schulentwicklung hemmen“. Durch fehlende Koordinierung blieben Arbeitsprozesse „über längere Zeiträume ergebnislos“.

Zudem sei die Schulleiterin „im Alltag wenig präsent und weder für Mitarbeitende noch für die Schülerschaft spontan ansprechbar“. In der Folge könnten aktuelle Anliegen nicht geklärt oder Entscheidungen getroffen werden – selbst „in Konfliktfällen“.

Darüber hinaus würden gesetzte Termine von der Schulleiterin „nicht verlässlich“ eingehalten. Obwohl also alle drei Schulgruppen – Lehrkräfte, Schüler:innen und Eltern – offenkundig Probleme mit der 2016 von einer anderen Schule umgesetzten Schulleiterin haben, wurden die daraus resultierenden Probleme nicht bei der Schulaufsicht aktenkundig: Als der CDU-Abgeordnete Dirk Stettner im April wissen wollte, seit wann es Beschwerden gebe, lautete die Antwort von Bildungsstaatssekretärin Beate Stoffers (SPD), es seien erst seit November 2020 „Einzelbeschwerden“ an die Schulaufsicht herangetragen worden.

Unterlagen zu Beschwerden aus vergangenen Schuljahren lägen bei der Schulaufsicht nicht vor. Die damals zuständige Schulrätin ist nicht mehr auf dem Posten. Auf Stettners Frage, was der Senat zu tun gedenke, um die Situation an der Schule zu beruhigen, schrieb Stoffers, dass die Leiterin durch die inzwischen neu aufgestellte Schulaufsicht „regelmäßig beraten“ werde.

Sie wolle jetzt auch der „wiederholt ausgesprochenen“ Empfehlung nachkommen, sich extern Unterstützung durch die landeseigenen Berater zu holen. Erste Schritte sollen inzwischen umgesetzt sein. So ist zu hören, Elternbriefe würden jetzt „regelmäßig versendet“. Zudem sei das Beschwerde- und Konfliktmanagement auf mehrere Personen verteilt worden.

Wer den Posten einmal hat, hat wenig zu befürchten

Falls die Leiterin bleibt, wo sie ist, wäre das nicht ungewöhnlich. Generell gilt im öffentlichen Dienst: Wer einmal einen bestimmten Posten erklommen hat, hat wenig zu befürchten. Die Hürden für eine Abberufung sind so hoch, dass der öffentliche Arbeitgeber sie kaum nehmen kann – erst recht nicht mit einem Anwalt wie Jens Brückner, der seit über 30 Jahren auf solche Fälle spezialisiert ist und auch den ehemaligen Leiter der Staatlichen Ballettschule vertritt.

Zwar werden ab und an Schulleiter:innen an andere Schulen oder auf vergleichbar dotierte Posten im Bildungsbereich versetzt – das aber ist ohne das Einverständnis der betroffenen Person kaum möglich. Um sich gegen allzu böse Überraschungen abzusichern, hat das Land Berlin eine zweijährige Probezeit für Schulleitungen festgeschrieben.

Aber auch das hat sich nur bedingt als wirksam erwiesen: Sofern die Schulräte es versäumen, Fehlverhalten akribisch festzuhalten, gelingt es nicht, die Betroffenen nach der Probezeit von ihren Posten zu holen. Auch dafür gibt es prominente Beispiele, die sich rechtzeitig Hilfe bei erfahrenen Anwälten holten.

Dennoch wurde nach Auskunft der Bildungsverwaltung die Rechtslage in der Vergangenheit nicht geändert, was bedeutet, dass schwache Schulleiter weiterhin „von ihren Schulen ertragen werden müssen“, wie ein Elternvertreter anmerkt.

Und die Lage dürfte noch schwieriger werden, denn infolge des Lehrermangels fehlen vielerorts gute Bewerber:innen. Erst kürzlich wurde eine Leitungsstelle mit einer Lehrkraft besetzt, die wenige Jahre zuvor in Tempelhof spektakulär innerhalb der Probezeit als Schulleiterin gescheitert war. Der zuständige Schulrat hatte offenbar keine Wahl: Es gab keine geeigneteren Kandidat:innen.