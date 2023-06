Streit eskaliert Drei Personen bei Konflikt in Berlin-Neukölln verletzt

Am Montagabend sind in Berlin-Neukölln in der Hermannstraße/Ecke Mahlower Straße bei Streitigkeiten drei Personen verletzt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Polizei dem Tagesspiegel.

Demnach sei der Streit eskaliert, die Kontrahenten hätten sich mit einem spitzen Gegenstand angegriffen. Ob es sich um ein Messer gehandelt habe, sei noch nicht klar. Dabei seien drei Personen verletzt und in einem Krankenhaus behandelt worden. Es handele sich jedoch nicht um lebensgefährliche Verletzungen, sagte der Sprecher.

Genauere Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung konnte er noch nicht machen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.