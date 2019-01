Der Mieterbeirat ist derzeit nicht erreichbar, die Veranstaltung läuft noch bis 13 Uhr - doch sieht es gut aus für die Mieter der Wohnungen in der Karl-Marx-Allee. Verschiedenen Teilnehmern zufolge wurden genügend Unterschriften der Mieter für die Rekommunalisierung der Wohnblöcke erreicht. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bisher aber nicht. Florian Schmidt, grüner Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, meldete schon am Mittwochnachmittag. "Jetzt klar, dass die notwendigen 26 Prozent der Eigentumsanteile erreicht werden um Mietervorkaufsrecht auszuüben. Wir wollen 70-80 Prozent." Es kommt nicht auf den Prozentsatz der Mieter an, sondern darauf, wie viel Prozent der Fläche sie repräsentieren.

Die Deutsche Wohnen hatte das Areal zuvor gekauft - das war die Gelegenheit für den Bezirk, sein Vorkaufsrecht auszuüben. Allerdings kann er das nur für einen der vier Blöcke, da dieser im Milieuschutzgebiet liegt. Für diesen vierten vom ursprünglich geplanten Verkauf an den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen betroffenen Wohnblock, der im Milieuschutzgebiet liegt, übt der Bezirk sein Vorkaufsrecht aus, die rund 80 Wohnungen gehen an die Wohnungsbaugesellschaft Mitte.

Den Großteil der insgesamt 620 Wohnungen will die Gewobag übernehmen. Sie kann aber kein Vorkaufrecht ausüben, das können nur die Mieter. Deshalb hat man eine neuartige Konstruktion ersonnen: Die Mieter kaufen ihre Wohnungen und verkaufen diese sofort an die Gewobag weiter. Bis 13 Uhr soll geklärt sein, welche Mieter bei diesem Procedere mitmachen.