Die Chefin der mächtigen Berliner Kassenärzte tritt zurück. Margret Stennes, Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (KV) seit 2017, hat ihren Posten zum 30. November gekündigt - um zügig eine Nachwahl zu ermöglichen, stellt sie ihr Amt "ab sofort zur Verfügung". Das schreibt die Internistin in einem Brief an die KV-Mitglieder, der dem Tagesspiegel vorliegt.

Einst sei sie zur KV-Vorsitzenden gewählt worden, um "einen Neuanfang durchzusetzen", sowohl inhaltlich als auch im Umgang der Ärzte untereinander: "Dies ist mir in den letzten Jahren in der Zusammenarbeit mit den Vorstandskollegen und der ehrgeizigen VV-Vorsitzenden zunehmend unmöglich gemacht worden", heißt es in dem Brief. Stennes' Amtszeit endet regulär im Dezember 2022.

In die 40-köpfige Vertreterversammlung, die VV, werden turnusmäßig Ärzte verschiedener Fachverbände gewählt. Die VV ist das sogenannte Ärzteparlament, wer dort Mehrheiten organisiert, kann den Kurs der KV mitbestimmen. Immer wieder geraten dabei Vertreter verschiedener Fachrichtungen aneinander.

Die KV ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, ihr müssen alle 9000 Berliner Praxisärzte angehören, die gesetzlich Versicherte versorgen. Die KV verwaltet die Honorare der Krankenkassen und regelt die ambulante Versorgung: Aktuell wollen die Kassenärzte dafür sorgen, dass sich mehr Mediziner in Berlins praxisärmeren Osten niederlassen.

Der Staat darf nur bei groben Verstößen eingreifen; zuletzt stritten KV-Vorstand und die Berliner Senatsgesundheitsverwaltung um Schutzmaterial und Vorgehen in der Corona-Pandemie.

Ex-KV-Vorstand vor Gericht

Die Vorsitzende der VV, die Gynäkologin Christiane Wessel, und Stennes' Vorstandskollege, der Kinderarzt Burkhard Ruppert, waren am Donnerstag vorerst nicht zu erreichen.

Die KV hatte in den letzten Jahren vielfach Aufsehen erregt. Der frühere KV-Vorstand war erst im September zu Schadensersatz verurteilt worden.

Der Sitz der Kassenärzte in Berlin war 2016 durchsucht worden. Hannes Heine

Drei Ex-Funktionäre sollen ihrem früheren Arbeitgeber zusammen 361.187,50 Euro zuzüglich Zinsen zahlen. Die drei Ärzte wurden wegen ihrer „fehlerhaften Honorarverteilung“ und sogenanntem Up-Coding mit der Barmer verurteilt. Mit Letzterem sind nachträgliche Änderungen ärztlicher Diagnose-Codes gemeint. Die Ex-Vorstände können Rechtsmittel einlegen.

Der frühere KV-Vorstand hatte auch strafrechtlich Ärger. Die damals amtierenden Funktionäre waren wegen Untreueverdachts angeklagt worden, sie sollen sich 2011 um Übergangsgelder bemüht haben, obwohl sie doch noch eine weitere Amtszeit als Vorstände tätig waren. Die drei wurden 2016 von der VV aus ihrem Amt gewählt. Das Landgericht sprach die Beschuldigten 2019 frei.