Streit nahe Görlitzer Park eskaliert Person in Berlin-Kreuzberg mit Messer verletzt

Am Donnerstagabend ist eine Person in Berlin-Kreuzberg bei einer Auseinandersetzung durch ein Messer verletzt worden. Zu der Tat kam es in der Wiener Straße zwischen Spreewaldplatz und Görlitzer Park, wie eine Polizeisprecherin am Freitag auf Nachfrage bestätigte. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.