Ein Problem, das sowohl Potsdam als auch Cottbus und andere Städte betrifft: Der Streit um die Kitagebühren, die ja von Kommune zu Kommune höchst unterschiedlich sind.



Ja, das betrifft uns auch. Auch bei uns beschreiten Eltern den Klageweg, weil sie mit der Berechnung und der Höhe der Beiträge nicht einverstanden sind. Wir als Träger reichen die Beiträge ja quasi nur an die Kommune weiter, zur Refinanzierung der Kitaplätze. Die Finanzierung ist insgesamt komplex, für Eltern oft nicht nachvollziehbar. Deswegen ist es gut, wenn die Elternbeiträge wie von einigen Parteien in Aussicht gestellt, irgendwann komplett abgeschafft werden.

Wenn das Land dann noch Geld übrig haben sollte, um den Betreuungsschlüssel weiter zu verbessern, bleibt ja ein Problem: der Erziehermangel. Wie schwer ist es für Sie, qualifizierte Fachkräfte zu finden?



Es wird immer schwieriger, es gibt einen richtigen Wettbewerb um Erzieher, das ist auch in unserer Region zu spüren. Seiteneinsteiger sind deshalb wichtig und es ist gut, dass Erzieher künftig zwei Stunden statt einer pro Woche zur Verfügung haben, um Quereinsteiger anzulernen. Wenn es um Einsteiger geht, die keine Vorerfahrung im sozialen Bereich haben, ist aber auch das deutlich zu wenig.

Was müsste sich noch ändern, damit der Erzieherberuf attraktiver wird?



Es geht nicht nur um die Bezahlung, sondern darum, dass der Beruf in der Gesellschaft mehr Wertschätzung erfährt. Wir sind nicht nur die Basteltanten! Wer in der Schule nicht gut war, wird eben nur Erzieher – solche Sprüche hören wir immer noch. Die Arbeit mit Kindern ist aber genauso viel wert wie ein Job im Management oder an der Börse – auch wenn er deutlich geringer bezahlt ist. Wir legen schließlich bei den Kindern die Grundlagen für ihr späteres Leben. Die Wertschätzung, die einem die Gesellschaft nicht gibt, bekommt man von den Kindern. Das ist großartig!

Haben Sie auch Männer im Team?



Einen. Ich hätte gerne mehr männliche Erzieher. Für Kinder ist es wichtig, Bezugspersonen beiderlei Geschlechts zu haben.

Cottbus hat brandenburgweit einen der höchsten Anteile an Menschen mit Migrationshintergrund. Merken Sie das auch in Ihrer Kita?



Wir haben derzeit vier Kinder mit Migrationshintergrund, im neuen Kitajahr werden es mehr.

Gibt es da Probleme bei der Integration? Sprachprobleme, kulturelle Unterschiede?



Nein, wir haben keine Schwierigkeiten. Das Problem ist eher ein anderes: Weil sie keinen Kitaplatz bekommen, können manche Eltern keinen Deutschkurs besuchen. Das wäre aber wichtig, weil das, was wir an Deutschkenntnissen vermitteln können, zum Teil eben nicht ausreicht. Auch in den Familien müssten die Kinder Deutsch sprechen können.