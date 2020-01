Berlins derzeit umstrittenster Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) wird sich am Mittwochnachmittag den Fragen der Mitglieder des Hauptausschusses im Abgeordnetenhaus stellen. Das bestätigte der 44-jährige dem Tagesspiegel auf Nachfrage. Hintergrund ist die Wahrnehmung des bezirklichen Vorkaufsrechts im Fall eines Mietshauses in der Rigaer Straße. Dieses hatte Schmidt über die Genossenschaft „Diese eG“ abwickeln wollen, was an der fehlenden Liquidität scheiterte. Am Ende sprang die Genossenschaft „Am Ostseeplatz“ ein. Ein Akt „genossenschaftlicher Hilfe“, wie deren Geschäftsführer Richard Schmitz erklärte.

Neben Schmidt werden die Abgeordneten auf Antrag der FDP-Fraktion auch Jörn Oltmann (Grüne), Amtskollege Schmidts aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg sowie Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) befragen. Geklärt werden soll die Frage, welche Zuschüsse durch das Land, den Bezirk und die Investitionsbank Berlin an die "Diese eG" geflossen sind und wieweit das Land Berlin bei der Diese eG involviert ist. Die Anwesenheit von Oltmann hatte die AfD-Fraktion beantragt. Auch er sagte seine Teilnahme an der Sitzung zu.

Schmidt wird „vermeintliche Vetternwirtschaft“ vorgeworfen

Verantwortlich für den Antrag, Schmidt, Oltmann und Kollatz zu dem Deal rund um die Rigaer Straße 101 zu befragen, ist Sibylle Meister. Die stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion gilt als scharfe Kritikerin bezirklicher Vorkaufsrechte und der "Diese eG". Zuletzt hatte sie gefordert: "Die „Diese eG“ gehört unverzüglich rückabgewickelt, die Verantwortlichen müssen endlich zur Rechenschaft gezogen werden - auch zum Schutz der Genossinnen und Genossen."

Mit Blick auf das Verhältnis zwischen Schmidt und Genossenschaft sprach Meister zuletzt von einer "vermeintlichen Vetternwirtschaft" und forderte Schmidt dazu auf, die Hintergründe des Verkaufs an die Genossenschaft „Am Ostseeplatz eG“ öffentlich zu machen. "Nur durch größtmögliche Transparenz kann Florian Schmidt Vertrauen schaffen", sagte Meister damals.

Strafanzeige gegen Baustadtrat

Tatsächlich dürfte die Besprechung unter dem Eindruck der aktuellen Auseinandersetzungen rund um die Person Florian Schmidt stehen. Nachdem zuerst die SPD im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg dem Grünen-Politiker vorgeworfen hatten, Akten zum Hausverkauf in der Rigaer Straße gezielt manipuliert und teilweise zurückgehalten zu haben, schlossen sich FDP und CDU dem an. Am Dienstag stellten beide Parteien Strafanzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, Falschbeurkundung und Urkundenunterdrückung gegen Schmidt. Eine zwischendurch von Schmidt per Presseerklärung des Bezirksamtes veröffentlichte Entschuldigung bezeichneten sie als "äußerst dürftig".

Am Abend zuvor wiederum hatte Antje Kapek, Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Schmidt in Schutz genommen. Bei einer Diskussionsveranstaltung der Berliner CDU sagte Kapek am Dienstagabend, es finde gerade eine "öffentliche Vorverurteilung und Hetzjagd" gegen Schmidt statt. Kapek sagte, sie rate allen, "die von Manipulation und Urkundenfälschung sprechen", zur Vorsicht. "Wir haben am Wochenende versucht, zu rekapitulieren, was an den Vorwürfen dran ist", sagte Kapek, sie sei zum Schluss gekommen: "Es gibt keinen Hinweis auf eine Manipulation der Akten."