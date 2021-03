Wissenschaftsstaatsekretär Steffen Krach (SPD) hat im Berliner Abgeordnetenhaus die Grünen aufgefordert, sich bei den Beschäftigten der Charité zu entschuldigen. Im Wissenschaftsausschuss sagte Krach an diesem Montag: Er könne von Justizsenator Dirk Behrendt und dem Innenexperten Benedikt Lux (beide Grüne) erwarten, dass sie sich über monatealte, relevante Gerichtsentscheidungen informierten, bevor sie die Charité im RBB kritisierten.

"Und ich finde, da ist eine Entschuldigung an die Beschäftigten der Charité fällig", sagte Krach mit Bezug auf den Abgeordneten Lux. "Insbesondere die Charité hält in der Pandemie die Stadt am Laufen."

Hintergrund der Wutrede ist der Streit um die DNA-Proben der Berliner Polizei, die nun nicht mehr an der Charité analysiert werden. Ein Privatlabor hatte erfolgreich dagegen geklagt, dass das Landeskriminalamt (LKA) routinemäßig die landeseigene Universitätsklinik mit den DNA-Analysen beauftragte. Spätestens seit Herbst 2020 war bekannt, dass die Forensische Genetik im Institut der Rechtsmedizin der Charité ab März geschlossen wird, weil das LKA aus Vergabegründen günstigere Privatlabore beauftragen soll.

Grünen-Innenexperte Lux sprach am Freitag im RBB davon, dass die Charité die Strafverfolger "im Regen stehen" ließe. Und Justizsenator Behrendt, der mit Staatssekretär Krach erst vor einigen Monaten wegen Tierversuchen heftig in Streit geriet, hatte sich zuvor an Charité-Chef Heyo Kroemer gewandt.

Nun stellt sich heraus, dass die Hochschul-Forensiker die DNA-Analyse für das LKA gern weiter erledigten, wenn sie denn auf Basis der üblichen Charité-Tarife den Zuschlag bekämen. Die Fachleute der Universitätsklinik machten einen "exzellenten Job", sagte Wissenschaftsstaatsekretär Krach. Man sollte die DNA-Forensik als "hoheitliche Aufgabe" von Vergabezwängen befreien, damit staatliche Rechtsmediziner diese "sensible Aufgabe" erledigen - auch wenn dies mehr kosten sollte als in Privatlaboren.

[Berlins Kummer mit seinen Spitzenlaboren: Das Personal, das die Corona-Tests untersucht, fordert eine höhere Bezahlung. Lesen Sie mehr bei Tagesspiegel Plus.]

Dem widersprach im Wissenschaftsausschuss niemand. Im Tagesspiegel forderten zuvor Fachpolitiker aus Koalition und Opposition gleichermaßen, dass die Analyse genetischer Spuren staatliche Aufgabe bleiben solle. Auch Grünen-Politiker Lux, der zur Zeit der Charité-Debatte am Montag im parallel tagenden Innenausschuss saß.

Mehr zum Thema Aufklärung von Verbrechen gefährdet Berliner Politiker fordern DNA-Analysen zurück in staatlicher Hand

Lux wollte dort Innensenator Andreas Geisel (SPD) befragen, wie mit den 300.000 DNA-Proben des LKA umgegangen werde, die noch in der Charité lagern.