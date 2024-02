Streit um Geflüchtetenunterkunft in Berlin-Pankow Naturschutzverbände wollen Baumfällungen durch neues Eilverfahren stoppen

Der Streit um die Geflüchtetenunterkunft in Berlin-Pankow geht in die (mutmaßlich) letzte Runde. Auch nach den Niederlagen vor dem Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht hat das Bezirksamt Pankow der Gesobau zwar noch keine Baumfäll-Genehmigung erteilt, um Platz für den Neubau am Schlosspark Schönhausen zu schaffen. Am heutigen Donnerstag kam es nach Anwohnerangaben zu einem erneuten Polizeieinsatz, bei dem Rodungsmaßnahmen verhindert wurden. Zudem hat der BUND Berlin ein weiteres Eilverfahren angestrengt.