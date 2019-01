Eines gilt als sicher: Falko Liecke (CDU) und die Amadeu-Antonio-Stiftung (AAS) werden wohl keine Freunde mehr. Nachdem der Jugendstadtrat von Neukölln Ende November von einer Nutzung der AAS-Broschüre „Ene, mene, muh – und raus bist du!“ abgeraten hatte, beschäftigt der Streit nun das Verwaltungsgericht Berlin. Dort hatte die gegen Rechtsextremismus und Rassismus engagierte AAS Mitte Dezember ein Unterlassungsbegehren gestellt. Sie wollte damit erreichen, dass Liecke seine Aussage, die Broschüre würde Vorurteile vermitteln statt sie zu bekämpfen und rege zur Bespitzelung ganzer Familien an, künftig zu unterlassen habe. Dagegen wehrt sich Liecke seinerseits mit einer dem Tagesspiegel vorliegenden Erwiderung seines Anwalts. Diese soll laut Aussage des Neuköllner CDU-Chefs am Donnerstag beim Verwaltungsgericht eingereicht werden.

Liecke: Wollen mich "mundtot" machen

Liecke – der sich zuletzt mehrfach als konservativer Hardliner der CDU zu profilieren versucht hatte – nannte das Vorgehen der Stiftung einen Versuch, ihn „mundtot“ zu machen. „Die haben sich jemanden ausgesucht von dem sie denken, mit ihm können sie es machen“, sagte Liecke im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Bereits in einer Stellungnahme auf ein Schreiben des Anwalts der AAS kündigte Liecke an, von seiner Position mit Bezug auf die Broschüre der AAS in keinem Fall abrücken zu wollen. Eine „Verletzung des Sachlichkeitsgebotes“ in seiner Funktion als Stadtrat - mit dem die AAS ihren Antrag auf Unterlassung begründet hatte - sehe er nicht.

Innerhalb des Bezirksamtes und in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) sorgte das Vorgehen Lieckes für Kontroversen. Bürgermeister Martin Hikel (SPD), der das Amt im März 2018 von der damals zur Bundesfamilienministerin ernannten Franziska Giffey (SPD) übernommen hatte, kritisierte Liecke scharf für dessen Vorgehen und warf diesem vor, einer „Fake-News-Kampagne“ aufzusitzen, deren Ziel „offensichtlich die Diskreditierung von Engagement gegen einen grassierenden Rechtsextremismus“ sei. In der letzten BVV-Sitzung des Jahres hätten sich die "Fronten sehr verhärtet" gegenüber gestanden,. berichtet Franziska Jahke, Abgeordnete der SPD. Auch die störte sich an der "verkürzten Darstellung der Beispiele" aus der Broschüre, derer sich Liecke bedient hatte.

Vom Netz ins Parlament

Tatsächlich hatten sich vor Liecke vor allem Rechtspopulisten aus dem Umfeld der AfD sowie aus der Partei selbst auf die Broschüre der in diesen Kreisen ohnehin verhassten Stiftung gestürzt. Die Kampagne gegen die unter anderem vom Bildungsministerium geförderte Broschüre war durch verschiedene Online-Portale initiiert worden und hatte schnell auch den politischen Raum erreicht. Insbesondere in den sozialen Medien prasselte massiv Kritik auf die Stiftung ein, selbst Bundesfamilienministerin Giffey sah sich zu einem Statement genötigt.

Auch im Berliner Abgeordnetenhaus spielte die Broschüre zum Umgang mit Kindern aus rechtsextremen Elternhäusern eine Rolle: Der als Rechtsaußen seiner Fraktion bekannte AfD-Abgeordnete Thorsten Weiß stellte einen Antrag auf Untersagung der Broschüre an staatlichen Kitas. Dieser wurde vertagt. Ein ähnlich gelagerter Antrag des Neuköllner AfD-Politikers Stephan Phiel wurde von der BVV abgelehnt - die CDU-Fraktion hatte sich dabei enthalten.