Das Berliner Neutralitätsgesetz mit seinem Kopftuchverbot für Lehrerinnen beschäftigt erstmals ein oberstes Gericht. Am Bundesarbeitsgericht in Erfurt findet am 23. April die Revisionsverhandlung gegen ein Urteil des Landesarbeitsgerichtes Berlin-Brandenburg statt, wie ein Sprecher des oberstes Arbeitsgerichtes mitteilte.

Das Landesarbeitsgericht hatte in zweiter Instanz im November 2018 das Land Berlin zur Zahlung einer Entschädigung an eine kopftuchtragende Lehramtsbewerberin verurteilt. Dagegen hatte der Berliner Senat Revision eingelegt.

Hintergrund ist die von der Senatsbildungsverwaltung abgelehnte Bewerbung einer studierten Informatikerin mit Kopftuch, die als Quereinsteigerin in den Schuldienst wechseln wollte. Ihr hat das Landesarbeitsgericht eine Entschädigung von eineinhalb Monatsgehältern zugesprochen, exakt 5.981 Euro. Das Gericht begründete dies mit einem Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.

Der Senat wird von Seyran Ates vertreten

Nach dem Urteil des Landesarbeitsgerichts hatte sich damals Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) vorbehalten, „nach Prüfung der schriftlichen Urteilsbegründung in Revision zu gehen“. Juristisch vertreten wird die Schulverwaltung durch die Rechtsanwältin Seyran Ates, die als Gründerin der liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee weit über Berlin hinaus bekannt geworden ist.

In einem Interview mit dem Evangelischen Pressedienst sprach sich Ates für eine bundeseinheitliche Regelung für religiöse Symbole im öffentlichen Dienst aus. „Aktuell ist die Rechtslage unerträglich, egal ob ich für oder gegen ein Kopftuchverbot bin.“ Diese Rechtslage sei für einen demokratischen Rechtsstaat ungesund. Ates sprach sich dafür aus, dass das Bundesverfassungsgericht das Berliner Neutralitätsgesetz überprüfe. Ihre eigene Position ist klar. Nach der Entscheidung der ersten Instanz im Jahr 2018 sagte sie: „Schon die Tatsache, dass eine Lehrerin Kopftuch trägt, gefährdet den Schulfrieden und birgt die Gefahr der religiösen Beeinflussung der Schüler.“

Streit um den Schulfrieden

In erster Instanz hatte das Arbeitsgericht im Mai 2018 die Klage der Frau unter Hinweis auf das Neutralitätsgesetz noch abgewiesen. Dieses sieht vor, dass religiöse Symbole in öffentlichen Schulen - mit Ausnahme von beruflichen Schulen - von Lehrkräften nicht getragen werden dürfen. Das Landesarbeitsgericht entschied aber in zweiter Instanz, dass sich das Land im konkreten Fall nicht auf das Neutralitätsgesetz berufen könne. Dafür hätte eine konkrete Gefahr für den Schulfrieden oder die staatliche Neutralität vorliegen müssen, die aber im vorliegenden Fall nicht festgestellt werden konnte. (Tsp/epd)