Der Streit um die für 4. Juli geplante Hissung der Regenbogenflagge am Bezirks-Rathaus Spandau nimmt an Schärfe zu. Alfonso Pantisano, Mitglied des Bundesvorstands des Lesben- und Schwulenverbands (LSVD), fordert auf seinem privaten facebook-Account Jörg Steinert, den Geschäftsführer des Berliner LSVD-Verbands, auf „sofort seinen Posten zu räumen“.

Steinert liegt im Streit mit Juliane Fischer, der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des Bezirksamts Spandau. Hintergrund ist ein Foto von Steinert, das ihn 2018 bei einem Straßenfest des LSVD mit Gesundheitsminister Spahn und US-Botschafter Grenell zeigt und das 2018 entstanden ist. Grenell bekennt sich öffentlich zu seiner Homosexualität.

Fischer soll den urlaubenden Bürgermeister Helmut Kleebank vertreten und die Flagge mit Steinert hissen, wollte aber vorab von dem LSVD-Funktionär eine Erklärung dafür haben, weshalb er sich mit dem umstrittenen US-Botschafter habe ablichten lassen, der selbst bei den US-Republikanern als sehr rechts eingestuft werde. „Steinert warf Fischer daraufhin vor: „Ihr Demokratieverständnis ist empörend.“

Er habe mit Grenell, der Gesundheitsminister Spahn begleitet habe, lediglich wenige Sätze gewechselt.

Die Aufregung in der queeren Szene ist auf jeden Fall groß, wobei die Lager geteilt sind. Pantisano empfindet Steinerts Verhalten „als abscheulich“. Vor allem stört ihn, dass Steinert die AfD in diese Auseinandersetzung einbezogen und dieser Partei um „support“, also Unterstützung, gebeten habe.

Pansitano bezieht sich bei diesem Vorwurf offenbar auf die Mail Steinert als Fischer, in der er sich empört gegen die Fragen wehrt. In dieser Mail wollte er auch wissen, ob die Gleichstellungsbeauftragte für sich oder für das ganze Bezirksamt spreche. Im Verteiler dieser Mail waren auch die Spandauer Bezirksstadträte.

Steinert: „Bei mir hat sich das Bezirksamt nicht gemeldet“

Einer dieser Stadträte ist Andreas Otti von der AfD, verantwortlich für facility management, Umwelt- und Naturschutz. Steinert erklärt, er habe die Stadträte einbezogen, weil sie für die politische Leitung des Bezirks stünden und klären könnten, ob Fischers Linie auch die der Bezirksamts sei.

Eine Antwort darauf hat er allerdings nach eigenen Angaben noch nicht. „Bei mir hat sich das Bezirksamt nicht gemeldet“, sagte Steinert am Dienstag dem Tagesspiegel. Ohne offizielle Einladung des Bezirksamts und ohne Entschuldigung von Juliane Fischer wollte kein Vertreter des LSVD nicht kommen.

Eine Stellungnahme der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten war am Dienstag nicht zu erreichen. Das Bezirksamt teilte am Montag mit, dass am 4. Juli um 12.30 Uhr Gerhard Hanke (CDU), der stellvertretende Bezirksbürgermeister von Spandau mit Juliane Fischer die Flagge hissen werde. Der LSVD wird dabei nicht erwähnt.

Bundesvorstand des LSVD bedauert öffentlichen Streit

Pansitano betonte gegenüber dem Tagesspiegel, dass er als Privatmann geschrieben habe, er spreche nicht für den Bundesvorstand des LSVD. Dieses Gremium teilte in einer Pressemitteilung mit, dass es die öffentliche Auseinandersetzung zwischen Juliane Fischer und Steinert bedauere.

„Für uns als Bundesvorstand gehört zur Professionalität und gutem Stil, immer zuerst das persönliche Gespräch zu suchen und auch auf vielleicht als unberechtigt empfundene Kritik souverän und verantwortungsvoll zu reagieren, vor allem wenn die Kommunikation im bilateralen, nicht-öffentlichen, Mailverkehr gesucht wurde. Nach unserer Ansicht ist das hier zum Schaden aller Beteiligten versäumt worden.“ Dies sei dem Vorstand des LSVD Berlin-Brandenburg sowie Jörg Steinert mitgeteilt worden.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller hisst mit der BVG-Vorstandsvorsitzenden Sigrid Evelyn Nikutta und... Foto: Lisa Ducret/dpa

In direkter Reaktion auf die Vorwürfe von Pansitano beschloss der Vorstand des LSVD-Landesverbands Berlin-Brandenburg am Dienstag, seinerseits „mit dem Bundesvorstand das Gespräch zu suchen. Dabei wird es auch um die Vorwürfe und die Kommunikation von Pansitano gehen.

Steinert hat aber auch Unterstützer, die seine Haltung stärken. Zu diesen Unterstützern gehört der Berliner Landesverband der Lesben und Schwulen in der Union (LSU). Sein Vorsitzender Mario Röllig teilte in einer Presseerklärung des LSU mit: „Urplötzlich soll der Geschäftsführer des LSVD Berlin-Brandenburg, Jörg Steinert, einen Fragekatalog zur Verbandsarbeit und zu seinen persönlichen Einstellungen beantworten.

Eine solche Gesinnungsschnüffelei ist skandalös“, schrieb Röllig im Namen seines Verbands. „Auch von mir gibt es solche Fotos, weil Richard Grenell beispielsweise den Stand der LSU beim letzten schwul-lesbischen Stadtfest in Schöneberg besucht hat. Ist jetzt auch die LSU in Spandau unerwünscht?“

Zurücktreten im Übrigen könnte Steinert gar nicht. Er besetzt kein Wahlamt. Als Geschäftsführer ist er Angestellter des Landesverbands. Entlassen könnte ihn nur der Landesverband selber. Und freiwillig will er seinen Job nicht aufgeben.