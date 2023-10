Streit um Zuständigkeit Berliner Senat ringt um Umgang mit Geflüchteten-Unterkunft Tegel

Der Berliner Senat ringt um die Zuständigkeiten für die Großunterkunft für Geflüchtete in Tegel. Nach Tagesspiegel-Informationen gibt es Überlegungen, eine zentrale Koordinierungsstelle für die Unterkunft auf dem ehemaligen Flughafengelände in Tegel in der Senatskanzlei einzusetzen. Eine Einigung über diesen Punkt konnte aber zunächst nicht erzielt werden. Die Integrationsverwaltung von Senatorin Cansel Kiziltepe (SPD) setzt sich offenbar für die Koordinierungsstelle ein, während der Vorschlag in der Senatskanzlei auf wenig Begeisterung trifft.

Als Begründung für eine zentrale Koordinierung, die beim Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) angesiedelt wäre, wird die Größe der Unterkunft in Tegel genannt. In der entsprechenden Vorlage, die am Dienstag im Senat Thema diskutiert werden soll und dem Tagesspiegel vorliegt, heißt es: „Für ein Projekt dieser Größenordnung sind alle erforderlichen Kompetenzen in einer Projektstruktur innerhalb der Senatskanzlei zu bündeln und zwingend mit externem Fach- und Sachverstand zu ergänzen“. Der Hintergrund: In Tegel könnten bis Ende des Jahres 7100 Personen wohnen. Aktuell kommen dort in den ehemaligen Terminals und in Leichtbauhallen etwa 4500 Geflüchtete unter.

Keine Supermärkte, Schulen oder Arztpraxen in der Nähe

Faktisch dürfte es also fast zur Verdoppelung der Personenanzahl vor Ort kommen. Mit Unterkünften dieser Größenordnung hat Berlin kaum Erfahrung. Das ehemalige Flughafengelände liegt isoliert von weitgehender Infrastruktur wie etwa Supermärkten, Schulen oder Arztpraxen. Deswegen hatte der Senat schon vor mehreren Wochen entschieden, die soziale Infrastruktur vor Ort aufzubauen.

Bislang liegt die Federführung bei der Integrationsverwaltung, die nun offenbar den Regierenden Bürgermeister in der Verantwortung sieht. Wegner selbst hatte im Sommer eine Senats-Taskforce zur Unterbringung und Versorgung Geflüchteter ins Leben gerufen. Es handele sich um eine „Gesamtverantwortung des Senats“, hatte Wegner die Entscheidung begründet.

Die Koordinierung in die Senatskanzlei zu holen, scheint er derzeit aber nicht zu planen. Auf einen möglichen Konflikt angesprochen, sagte Regierungssprecherin Christine Richter am Montag: „Es gibt keinen Streit, die Zuständigkeit für die Geflüchteten liegt bei der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung. Aber natürlich ist die aktuelle Lage eine Aufgabe für den gesamten Senat.“

Die Integrationsverwaltung von Senatorin Cansel Kiziltepe (SPD) dürfte angesichts der angespannten Situation ein Interesse daran haben, die Verantwortung für die Notunterkunft in Tegel nicht allein zu tragen. Ein Sprecher der Senatorin erklärte zu dem Thema lediglich: „Es gibt noch Klärungsbedarf zwischen den Ressorts.“

Es ist nicht der einzige Punkt, bei dem es im Senat Konfliktlinien beim Umgang mit Geflüchteten gibt: Zuletzt hatte Wegner ein mögliches Ende des Winterabschiebestopp ins Gespräch gebracht, Kiziltepe aber für die Beibehaltung plädiert. Wegner nannte zudem die Umstellung auf Sachleistungen für bestimmte Gruppen Geflüchteter eine Option, während sich Kiziltepe dagegen aussprach.