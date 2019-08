Die Auseinandersetzung eskalierte am Freitagabend gegen 21 Uhr. Angehörige zweier Großfamilien gerieten nach Angaben einer Polizeisprecherin in einer Auseinandersetzung körperlich aneinander, es wurden Messer gezückt, mindestens zwei Beteiligte sollen ersten Erkenntnissen zufolge Stichverletzungen erlitten haben.

Einem Mann soll dabei in den Rücken gestochen worden. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Auseinandersetzung ereignete sich in der Karl-Marx-Straße, Ecke Fuldastraße, unweit des U-Bahnhofs Rathaus Neukölln.

Nach Angaben der Polizeisprecherin eskalierte die Gewalt zwei Mal besonders stark. Neben den Vorfällen um 21 Uhr, nach denen es auch eine Festnahme gibt, beruhigte sich die Lage vorübergehend wieder. Um 22.45 kam es dann jedoch zu einem weiteren Zusammentreffen der beiden Gruppen.

Bei diesem zweiten Konflikt konnte die Polizei die Kontrahenten jedoch trennen, bevor es weitere Verletzte gab. Während des Einsatzes sammelte sich nach Angaben der Sprecherin eine große Zahl von Schaulustigen um die Einsatzstelle, zeitweise sollen es um die 100 Menschen gewesen sein. Die Karl-Marx-Straße musste daher teilweise für den Autoverkehr gesperrt werden.

Bei diesem zweiten Einsatz überprüfte die Polizei die Personalien mehrere Personen und erteilte einige Platzverweise. "Gegen Mitternacht hatte sich die Lage wieder einigermaßen beruhigt", sagte die Polizeisprecherin.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung wird jetzt noch ermittelt. lvt