In der Nacht zum Sonntag wurde ein 18-Jähriger in Lichterfelde erstochen. Nach Informationen der Berliner Polizei seien zwei Gruppen in einem Park in der Réaumurstraße aus bisher unbekannten Gründen gegen 1 Uhr in Streit geraten, woraufhin der junge Mann niedergestochen worden sei. Zuerst berichtete die B.Z.

Der 18-Jährige sei vor Ort reanimiert und dann in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er kurz darauf verstarb. Die Polizei habe in der Nähe des Bahnhofs Lichterfelde Süd vier Verdächtige, 19 und 20 Jahre alt, festgenommen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Gründe für den Streit und den Angriff waren zunächst unklar. (Tsp)