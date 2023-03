Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert Eine Person in Berlin-Lichtenberg durch Messer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Lichtenberg ist eine Person mit einem Messer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war es am Samstagabend im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen im Bereich eines Supermarktes zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen, wie ein Sprecher des Berliner Lagezentrums sagte. Demnach wurde mindestens eine Person in ein Krankenhaus gebracht. Dabei handelte es sich um das durch einen Messerstich verletzte Opfer.

Die „B.Z.“ hatte zuerst über den Vorfall in Lichtenberg und eine ähnliche Auseinandersetzung im Ortsteil Weißensee berichtet, die kurz vorher passiert sein soll. Der Sprecher der Leitstelle machte auf Nachfrage zunächst keine Angaben zu dem Einsatz in Weißensee, bei dem laut „B.Z.“ eine Person mit einer Stichverletzung aufgefunden wurde. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen könne nach Angaben des Polizeisprechers aber nicht ausgeschlossen werden. Auch am Sonntagmorgen konnte ein Sprecher des Lagezentrums zunächst keine weiteren Angaben zu den beiden Vorfällen machen. (Tsp, dpa)

