In Charlottenburg ist das Licht ausgegangen. Rund um die Otto-Suhr-Allee ist am Donnerstagvormittag der Strom ausgefallen. Vattenfall-Sprecherin Julia Klausch sagte auf Nachfrage, um 10.30 Uhr sei ein Kabelschaden festgestellt worden. Rund 600 Haushalte seien betroffen. Ein Reparaturtrupp sei bereits im Einsatz, um die Stromversorgung möglichst bis 12.30 Uhr wiederherzustellen. Nicht alle Anlieger der Otto-Suhr-Allee waren betroffen. Ein Anruf im dortigen Rathaus Charlottenburg zeigte, dass es im Bezirksamt keine Probleme mit der Stromversorgung gibt.

Der größte und längste Stromausfall der letzten Jahrzehnte in Berlin hat bis Mittwochabend weite Teile von Köpenick lahm gelegt. Bei Bauarbeiten an der Allende-Brücke war eine Leitung zerstört worden.

Auch in Rudow war am Donnerstag kurzzeitig der Strom weg. Etwa 3000 Haushalte sowie 58 Gewerbetriebe hatten kein Licht. Betroffen waren in Rudow die Straßenzüge rund um die Waßmannsdorfer Chaussee. Hier war es aber nur für 40 Minuten dunkel, bevor das Problem behoben werden konnte. Ursache sei ein Kabelfehler gewesen, sagte Olaf Weidner, Sprecher der Vattenfall-Tochter Stromnetz Berlin. Einen Zusammenhang mit den Problemen in Köpenick habe es nicht gegeben.

Mehr zum Thema Blackout in Köpenick Der größte und längste Stromausfall in Berlin seit Jahrzehnten

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de