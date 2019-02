Eine Kita auf einem Parkhaus? "Warum nicht", sagt Karsten Tichelmann, Bautechniker an der TU Darmstadt. Das Beispiel stammt aus Nürnberg. Zu groß dimensionierte Parkhäuser, eingeschossige Supermärkte mit großen Parkflächen und niedrige Büro- und Verwaltungsbauten könnten nach einer neuen Studie der TU Darmstadt und des Pestel-Instituts Hannover problemlos aufgestockt werden. Weil neben Kitas und Schulen vor allem Bedarf an Wohnungen besteht, hat die Studie vor allem das Potenzial für zusätzlichen Wohnungsbau errechnet, der ohne die Erschließung neuer Baugrundstücke auskommt. Durch Aufstockung von Gebäuden und Nachverdichtung von Quartieren könnten allein in Berlin bis zu 180.000 neue Wohnungen entstehen.

Berlin sei im Vergleich zu Wien, Genf oder Paris ein relativ locker bebaute Stadt, sagt Tichelmann. Wenn man die Nachverdichtung mit einer Aufwertung von Kiezen verbinde und zugleich den Wohnkomfort der Bewohner erhöhe, könne auch die nötige Akzeptanz hergestellt werden. Auf vielen Büro- oder Verwaltungsgebäuden könnten mehrere Wohn-Etagen aufgestockt werden, ohne das Gebäude abzureißen und die bisherige Nutzung aufzugeben. Bei Supermärkten müssten die bestehenden Gebäude aber schon aus statischen Gründen abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Entsprechende Programme haben Discounter wie Aldi und Lidl in Berlin schon aufgelegt. Die Studie sieht auf den Flächen von 330 eingeschossigen Lebensmittelmärkten ein Potenzial von 22.000 bis 38.000 Wohnungen.

Bei Büro- und Verwaltungsgebäuden sehen die Wissenschaftler ein Aufstockungs-Potenzial von 38.000 bis 46.000 Wohnungen, auf Wohnblöcken vor allem aus den 50er- und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts könnten bis zu 80.000 zusätzliche Wohnungen entstehen. Deutlich geringer fällt das Potenzial bei Parkhäusern aus: 950 Wohnungen. In Friedrichshain hat die Wohnungsbaugesellschaft Mitte bereits erste Erfahrungen mit dem Aufstocken von Plattenbauten gemacht. Der Senat sieht ein Potenzial von 50.000 zusätzlichen Wohnungen auf den Dächern bestehender Wohnblöcke.