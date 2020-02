Für Berlin und Brandenburg gilt wegen des Sturmtiefs „Sabine“ weiterhin eine Wetterwarnung: Es solle stark stürmische Böen bis 75 Kilometer pro Stunde geben, warnte der Deutsche Wetterdienst am frühen Morgen. In Schauernähe könnten schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 100 Kilometern pro Stunde auftreten.

Einzelne unwetterartige Gewitter mit orkanartigen Böen um 110 km/h seien nicht ausgeschlossen. Berlin befindet sich inzwischen rückseitig der Kaltfront, kältere Meeresluft strömt ein.

Das stürmische Wetter hat in Berlin wohl in der Nacht zu keinen größeren Schäden geführt. „Wir waren vorbereitet, dass mehr hätte passieren können, doch glücklicherweise ist das ausgeblieben“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehr habe etwa 50 Einsätze fahren müssen, etwa für abgerissene Äste und abgedeckte Ziegel. Den größten Einsatz hätte es in Marzahn gegeben, dort sei ein Dach abgedeckt worden. Zudem verwies er auf das umgeworfene Baugerüst in Berlin-Mitte, das war aber bereits am Sonntagnachmittag passiert.

In der Pasewalker Straße in Wedding ist laut Feuerwehr außerdem ein Baum umgestürzt und auf drei Autos gefallen, auch ein 30 Quadratmeter großes Werbebanner drohte wegzufliegen.

Feuerwehrleute stehen in der Sophienstraße an dem bei Windböen eingestürzten Gerüst. Foto: Paul Zinken/dpa

Fernverkehr soll ab 10 Uhr starten

Die Bahn hat in ganz Deutschland ihren Fernverkehr eingestellt, auch von und nach Berlin rollen keine Züge. Ab 10 Uhr sollen die Züge wieder losfahren. Allerdings werde es noch Einschränkungen geben, sagte ein Sprecher der Bahn. „Wir laufen jetzt an, das wird noch ein wenig ruckelig, man muss noch ein mehr Zeit einplanen.“ So könne etwa auf der Strecke Berlin-Hamburg ein Abschnitt nur eingleisig befahren werden, wodurch es zu Verzögerungen kommt.

Der Regionalverkehr der Bahn in und um Berlin sei zum Teil bereits wieder angelaufen, sagte der Bahnsprecher. So würden die RE-Linien wieder fahren. Einzige Ausnahme: die RE6, dort müssten noch Erkundungsfahrten gemacht werden, um die Strecke wieder freizugeben. In jedem Fall solle man sich aber auf der Homepage oder mit der kostenlosen Bahn-Hotline 08000-996633 erkundigen, bevor man losfahre, empfahl der Bahn-Sprecher.

Bei der Berliner S-Bahn gab es wegen des Sturmes keine Einschränkungen. Auch bei Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen gab es nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe am Morgen keine nennenswerten Probleme. Die BVG hatte ihre Fahrgäste am Sonntagabend gebeten, am Montagmorgen wegen des Sturmes und eventueller Störungen mehr Zeit einzuplanen.

Sturmtief Sabine – Schulunterricht findet statt

Anders als in anderen Teilen Deutschlands findet in Berlin und Brandenburg der Schulunterricht statt. Eltern können ihre Kinder aber zu Hause lassen oder später zur Schule schicken. Sie müssen die Schule dazu informieren.

Am Morgen war die Feuerwehr auch in Friedenau im Einsatz: Nach Angaben eines Sprechers hatte es am Südwestkorso Ecke Stubenrauchstraße eine Unterspülung durch einen Wasserrohrbruch unter der Straße gegeben. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte zwei Bäume fällen müssen, um zu verhindern, dass diese umstürzen. Ein Zusammenhang lasse sich nicht mehr genau herstellen, ob die beschädigten Bäume den Schaden verursachten.

Auch in Brandenburg hat das Sturmtief kaum Schäden hinterlassen. Feuerwehr und Polizei sprachen vor allem von umgestürzten Bäumen und Telefonmasten. (mit dpa)