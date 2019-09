Die Auswirkungen des Sturmtiefs „Mortimer“ machen sich auch in Berlin bemerkbar: Zoo und Tierpark belieben wegen der erwarteten schweren Sturmböen am Montag geschlossen. "Herabfallende Äste des alten Baumbestandes könnten eine Gefahr für Besucher darstellen, die Tiere werden vorsorglich in Häusern, Stallungen und Unterständen untergebracht", teilten Zoo und Tierpark mit. Das Aquarium soll regulär öffnen.

Auch die Berliner S-Bahn warnte am Morgen vor Beeinträchtigungen im Bahnverkehr: "Wegen witterungsbedingter Störungen (Blitzeinschläge, umgestürzte Bäume, Streckensperrungen) kommt es im gesamten S-Bahn-Netz zu Verspätungen und Ausfällen", teilte das Unternehmen via Twitter mit.

Am Montagvormittag waren die Linien S1 zwischen Frohnau und Oranienburg, S5 zwischen Strausberg Nord und Strausberg sowie S8 zwischen Schönfließ und Birkenwerder wegen witterungsbedingter Störungen unterbrochen. Bundesweit waren auch mehrere Strecken der Deutschen Bahn gesperrt – inzwischen werden sie wieder befahren.

Wie die PNN berichteten, war am Vormittag auch die S7 in Richtung Potsdam betroffen, weil kurz vor dem S-Bahnhof Grunewald ein Baum auf die Gleise gekippt war. Die S7 fährt derzeit zwischen Springpfuhl und Westkreuz im Zehn-Minuten-Takt und zwischen Westkreuz und Potsdam im 20-Minuten-Takt.

Das Bezirksamt von Berlin-Mitte warnte zudem davor, öffentliche Grünanlagen zu betreten. Aufgrund der sehr langanhaltenden Trockenheit der vergangenen zwei Jahre seien die Bäume sehr geschwächt. Es könne zum Umsturz ganzer Bäume und zum Abbruch von Ästen kommen.

Die Feuerwehr Potsdam twitterte, es komme im Straßenverkehr zu Behinderungen durch umgestürzte Bäume. In Neuruppin ist ein Mensch wegen des Sturms unter einem umgestürzten Baum eingeklemmt worden. Die Person sei ansprechbar und werde behandelt, sagte eine Polizeisprecherin am Montagvormittag. Rettungskräfte seien vor Ort. Die Polizei und die regionale Leitstelle hatten zunächst keine weiteren Informationen.

Sturmböen und Starkregen

Das Sturmtief „Mortimer“ sorgte am Montag für Sturmböen und Starkregen auch in Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor möglichen Gefahren wie entwurzelten Bäumen und herabstürzenden Ästen oder Dachziegeln. Die Polizei Brandenburg riet Autofahrern, besonders vorsichtig zu fahren.

Für Berlin und Brandenburg warnte der Wetterdienst für den Vormittag vor einer raschen und deutlichen Windzunahme. In der Region soll es vielerorts regnen, nach stark auffrischendem Wind kann es zu teils schweren Sturmböen kommen, orkanartige Böen mit bis zu 115 Kilometern pro Stunde sind laut DWD nicht ausgeschlossen.

Am Nachmittag zieht der Regen nach Osten ab und es kommt zu allmählichen Auflockerungen, danach nur vereinzelte Schauer, der Wind soll allmählich abschwächen. Die Temperaturen steigen auf höchstens 17 Grad.

Von Dienstag an sollte sich die Wetterlage laut DWD wieder entspannen. Dann sei nur noch mit einem mäßigen Südwest-Wind zu rechnen. Ab den Nachmittagsstunden seien mancherorts noch Gewitter möglich. (mit dpa)