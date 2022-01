Das Sturmtief "Nadia" ist in der Nacht zu Sonntag über Berlin und Brandenburg gezogen. In Beelitz (Potsdam-Mittelmark) ist ein Fußgänger gestorben. Ein Wahlplakat kippte am Samstagabend auf den Mann und verletzte diesen tödlich.

Wie der rbb berichtet, war der Mann mit seiner Lebensgefährtin und einem Bekannten gegen 22.15 Uhr spazieren gegangen, als eine Sturmböe die Plakatwand erfasste. Der Mann sei dabei am Kopf getroffen worden.

Versuche von Rettungskräften, den Mann wiederzubeleben, blieben offenbar erfolglos. Das Wahlplakat war anlässlich der kommenden Landratswahlen in Potsdam-Mittelmark aufgestellt worden. Zuerst berichtete die B.Z..

In Berlin fuhr die Feuerwehr bis sieben Uhr morgens zu etwa 250 Einsätzen. Überwiegend seien umgestürzte Bäume von Gehwegen und Fahrbahnen getragen worden, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit.

Am Sonntagmorgen hat die Berliner Feuerwehr den Ausnahmezustand ausgerufen. Die Bürger der Hauptstadt werden gebeten, bei Sturm und Gewitter nicht das Haus zu verlassen, wie die Feuerwehr per Twitter mitteilte.

Netzstecker und Antennenkabel sollen demnach von Fernsehern und Computern abgezogen werden. Abflüsse von Balkonen und Terrassen sollen frei von Laub und Blüten bleiben. Sonnenschirme und Markisen sollen geschlossen werden.

Die Feuerwehr bittet die Bürger, kleinere Wasserschäden selbst zu regeln. Die Rettungskräfte sollen sich demnach auf größere Einsätze konzentrieren. Brände und Notfälle können weiterhin über Notruf 112 gemeldet werden. Regen- und Sturmschäden würden jedoch nach Priorität abgearbeitet werden.

Mehrere Störungen bei der S-Bahn

Bei der Berliner S-Bahn kam es wegen umgestürzter Bäume zu mehreren Störungen. Auf den Linien S3 und S9 ist der Zugverkehr zwischen Pichelsberg und Spandau unterbrochen. Ein Zug der Berliner S-Bahn krachte offenbar gegen einen umgestürzten Baum.

Niemand sei verletzt worden, sagte eine Bahnsprecherin am Sonntagmorgen. Der Baum stürzte demnach gegen 23 Uhr auf die Schienen. Es wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Auch auf der Linie S25 ist der Zugverkehr zwischen Tegel und Hennigsdorf unterbrochen, ebenso wie auf den Linien S3 zwischen Friedrichshagen und Erkner und der Linie S25 zwischen Lichterfelde Ost und Südende. Auf den Linien S41, S42, S45, S46, S47 sowie auf der Linie 5 kommt es zu Verspätungen und Ausfällen.

In Norddeutschland sorgte das Sturmtief für teils orkanartige Böen und Sturmfluten.

Eine Verschnaufpause gibt es nicht: Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge soll der Sturm noch bis Sonntagvormittag andauern. Und das Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt bereits vor der nächste Sturmflut.

Wegen des schweren Sturms ist der Bahnverkehr im Norden und Nordosten Deutschlands auch am Sonntagmorgen noch beeinträchtigt gewesen. Die Probleme sollten voraussichtlich bis in die Mittagsstunden anhalten, teilte die Deutsche Bahn mit. (tsp,dpa)