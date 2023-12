Sturmtief „Zoltan“ zerrt an den Nerven Bahnverkehr von Berlin nach Westen gestört – ein Verletzter in Spandau

Die Tage vor Weihnachten sind die verkehrsreichsten der Deutschen Bahn. Berlinerinnen und Berliner, die schon frühzeitig vor Heiligabend zu Verwandtenbesuchen aufbrechen wollten, müssen in diesem Jahr besonders viel Geduld haben. Denn am Donnerstag hat Sturmtief „Zoltan“ den Bahnverkehr heftig getroffen. Zeitweise fielen sämtliche Fernverkehrszüge auf der wichtigen Verbindung von Berlin nach Hannover aus, wie auf der Webseite der Deutschen Bahn zu sehen war.

Davon betroffen waren auch viele Reisende, die Richtung Nordrhein-Westfalen fahren wollten. Nach Angaben eines Bahn-Sprechers sorgte der Sturm in Berlin und Brandenburg selbst nicht für Probleme. Die Beeinträchtigungen im Fernverkehr seien auf Sturmschäden andernorts zurückzuführen. Entsprechend fuhren im Regionalverkehr die meisten Züge in Berlin und Brandenburg laut Online-Auskunft wie geplant.

Einschränkungen durch Sturmschäden gab es laut der Bahn vor allem auch in Norddeutschland. Die DB hat die Zugbindung für Donnerstag aufgrund der zahlreichen Beeinträchtigungen aufgehoben. Fahrgäste können ihr Ticket an einem späteren Tag nutzen. Die DB verwies allerdings auch darauf, dass die Züge im Fernverkehr wegen der bevorstehenden Weihnachtstage bereits sehr stark ausgelastet seien. Und es ist nicht auszuschließen, dass auch es am Freitag noch Beeinträchtigungen durch Sturmschäden geben wird.

Unmittelbare Auswirkungen in Berlin und Brandenburg gering

Die unmittelbaren Auswirkungen „Zoltans“ auf die Hauptstadtregion hielten sich am Donnerstag zunächst in Grenzen. In Berlin wurde ein Mensch im Spandauer Ortsteil Hakenfelde einem Feuerwehrsprecher zufolge durch einen umgestürzten Baum verletzt. Genauere Angaben dazu gab es bislang nicht.

In Südbrandenburg gab es Dutzende Feuerwehreinsätze wegen des Sturms. Laut Feuerwehr wurden ab dem Nachmittag bis in die frühen Abendstunden rund 68 Einsätze registriert. Auch im Norden und Westen Brandenburgs seien Rettungskräfte laut den zuständigen Feuerwehren etwa 60 Mal ausgerückt.

In Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) kippte am Nachmittag Gemeindeangaben zufolge ein großer Weihnachtsbaum samt Lichterkette auf dem Rathausplatz um. Dabei sei er auf einem dort stehenden Kleintransporter gelandet. Verletzte habe es demnach nicht gegeben. Die Feuerwehr habe den Baum zügig abtransportiert. Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet. In Berlin und im Oderland hingegen blieb es mit jeweils zehn registrierten Einsätzen der Feuerwehr bis zum Abend deutlich ruhiger.

Laut dem Deutschen Wetterdienst ist in Berlin und Brandenburg in der Nacht auf Freitag mit einer „anhaltenden Sturmsituation“ zu rechnen. „Am Freitag weiterhin frischer, teils starker West- bis Nordwestwind mit stürmischen Böen und Sturmböen, vereinzelt schwere Sturmböen. Im Nachmittagsverlauf und am Abend zögerliche Windabnahme“, hieß es online. Im Süden Brandenburgs sind für Donnerstagabend auch vereinzelt Gewitter gemeldet. (Tsp, dpa)