Für die Menschen in Berlin und Brandenburg beginnt die kommende Woche stürmisch. Es sei aber noch nicht klar, wie stark der Wind aus Südwest tatsächlich werde und ob einzelne Böen sogar Orkanstärke erreichen können, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam. Sturm und Regen beginnen demnach am Sonntagabend und dauern nach bisheriger Prognose bis Dienstagvormittag.

Am Wochenende will der DWD Unwetterwarnungen herausgeben, wenn genaue Einschätzungen auch nach Regionen vorliegen. Details waren vor dem Wochenende noch nicht absehbar.

Orkan „Sabine“: Bahnverkehr in ganz Deutschland könnte massiv behindert werden

Der Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst hatte am Donnerstag in Offenbach gesagt: „Am Montag könnte der Bahnverkehr massiv behindert sein.“ Deutschland müsse sich darauf vorbereiten.

Bei der Deutschen Bahn wird das Wettergeschehen laut eines Sprechers aufmerksam verfolgt. „Wir haben alle Bereitschaften mobilisiert und in jeder Region doppelt verstärkt“, sagte ein Bahn-Sprecher am Samstag. Das Bahnpersonal sei auf Schadensfälle wie zerstörte Oberleitungen oder umgekippte Bäume vorbereitet. Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sollten eingesetzt werden, um versperrte Gleise frei zu bekommen. Auch das Personal auf den Bahnhöfen und in den Lagezentren werde verstärkt.

Die Sicherheit der Fahrgäste habe Priorität, so die Bahn. Das könne dann möglicherweise auch dazu führen, dass Züge in den Bahnhöfen bleiben müssten.

Bahntickets wegen „Sabine“ kostenfrei stornieren

Die Bahn teilte zudem mit, dass Bahntickets für den Fernverkehr für die Tage vom 9. Februar bis einschließlich 11. Februar zwischen Samstag und dem 18. Februar 2020 flexibel genutzt werden können. Dies gelte sowohl für Flexpreistickets als auch Sparpreistickets. Wer lieber auf die Reise während des Sturms verzichten möchte, kann bereits gebuchte Tickets kostenfrei über ein Onlineformular zurückgeben. Auch Sitzplatzreservierungen können gebührenfrei storniert werden.

Die Bahn empfiehlt aufgrund des Sturms, die aktuellen Reiseinformationen für online und über die App DB Navigator abzurufen.

Orkan sorgt für Annullierungen und Verspätungen im Flugverkehr

Der Frankfurter Flughafen hofft auf möglichst wenig Probleme im Flugverkehr, da „Sabine“ mit voller Wucht erst in der Nacht zum Montag die Mitte Deutschlands treffen soll. In dieser Zeit herrscht an dem Luftverkehrsdrehkreuz Nachflugverbot. „Wir beobachten die Lage jedoch ganz genau“, sagte eine Sprecherin der Flughafenbetreibers Fraport. Container auf dem Flughafengelände seien bereits gesichert worden.

Der Sturm könnte auch den Flugbetrieb an den Hauptstadt-Flughäfen Tegel und Schönefeld einschränken. Eine Flughafensprecherin sagte, dass die Abfertigung ab einer Windgeschwindigkeit von mehr als 70 Kilometern pro Stunde nicht mehr möglich sei.

Die Lufthansa teilte am Samstag mit, dass es ab Samstagnachmittag bis voraussichtlich Dienstag Flugannullierungen und Verspätungen geben würde. Passagiere sollten sich im Vorfeld auf der Webseite der Lufthansa über den Status ihres Fluges informieren. Sicherheit habe oberste Priorität. Die Fluggesellschaft KLM annullierte vorsorglich Dutzende innereuropäische Flüge ab und zum Amsterdamer Flughafen Schiphol.

„Sabine“ bringt Orkanböen an den Küsten und in den Bergen

Der Wind kann an den Küsten und in den Bergen mit bis zu 119 Stundenkilometern wehen. Das ist Orkanböenstärke. Am Wochenende werde der DWD Unwetterwarnungen herausgeben, wenn genaue Einschätzungen auch nach Regionen vorliegen, sagte Friedrich. Im Moment seien Details noch nicht absehbar.

Gegenstände im Freien sollten in Sicherheit gebracht werden, Autos nicht unter Bäumen stehen, damit sie nicht von heruntergewehten Ästen beschädigt werden. Da auch Straßen durch Bäume blockiert und Dachziegel heruntergeschleudert werden könnten, „sollte auf Autofahren vielleicht sogar ganz verzichtet werden“.

Bei Sturm Auto und Motorrad lieber stehen lassen

Diesem Rat schließt sich auch der ADAC auf seiner Webseite an. Wer dennoch mit dem Auto oder Motorrad unterwegs ist, sollte vor allem mit niedriger Geschwindigkeit fahren. Besonders auf Brücken, in Waldschneisen oder an Tunnelausfahrten sei das Risiko groß, von seitlichen Böen erfasst zu werden. Größere Verkehrsmittel wie Wohnmobile oder Busse bieten Sturm zudem mehr Angriffsfläche und könnten gar umkippen. Außerdem sollten Autofahrer auf andere Verkehrsteilnehmer achten, die ebenfalls durch den Sturm beeinträchtigt werden.

Viele Schulen in NRW schließen wegen Sturmwarnung

In Nordrhein-Westfalen lassen viele große Städte den Unterricht an städtischen Schulen am Montag ausfallen, wie sie am Freitag und Samstag mitteilten. In Baden-Württemberg können Eltern am Montag ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen.

Auch andere europäische Länder rüsteten sich für das Orkantief. Der niederländische Wetterdienst forderte Autofahrer auf, nicht mit Anhängern und Wohnwagen zu fahren. Der niederländiche Fußballverband KNVB sagte für Sonntag alle Spiele der Profiligen ab.

Am Montag wird das Orkantief vor allem durch den Süden Deutschlands fegen, ansonsten lassen die Böen etwas nach. Allerdings bleibe es mit viel Regen, im Bergland auch Schnee, recht ungemütlich. Auch für Dienstag sind die Aussichten nicht viel besser: Es bleibe nasskalt und stürmisch. (dpa, Tsp, Reuters)