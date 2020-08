Das Riesenrad ist kein Berliner, rein phänomenologisch betrachtet, eher ein Londoner. Die Versuche, in Zoonähe ein vertikal drehendes Rad zu installieren, sind dauerhaft gescheitert.

Berlin ist traditionell eine Turmstadt, mehr dem schnellen Auf und Ab verpflichtet als dem endlosen Herumkreisen. Aber es gibt ja noch das Pop-up-Prinzip, und da ist der Berliner wieder ganz weit vorn.

Nach diesem Modell ist direkt an der fast fertigen Stadtautobahn am Hotel Estrel in Neukölln ein Riesenrad entstanden, das „Glo-Wheel“. Den Erläuterungen im Internet zufolge soll es sich dort nur vier Tage lang drehen, vom 27. bis zum 30. August. Der Zutritt ist kostenlos, aber nur „volljährigen Rauchern“ gestattet.

Bei Glo handelt es sich offenbar um einen „Tabak Heater“ der Firma British American Tobacco, das Glo-Wheel ist eine subtile Marketingaktion in einer tabakwerbefeindlichen Umgebung.

Immerhin ist damit der Nachweis erbracht, dass Riesenräder coronagerecht betrieben werden können, das dürfte den Schaustellerverband freuen.

Das Maskentragen ist für die Riesenradfahrer Pflicht, aber nicht in den Wheel-Kabinen, da wird geraucht bzw. geheated. Pro Kabine sind maximal vier Heater zugelassen. Ich als Nichtraucher darf nur zugucken.