Supermärkte, Ärzte, Apotheken Was an Weihnachten in Berlin geöffnet ist

Heiligabend fällt dieses Jahr wieder auf den vierten Advent und erschwert die von den Feiertagen ohnehin eingeschränkte Versorgung. Alle Aldi-Filialen bleiben am 24. Dezember und den Feiertagen geschlossen, auch Alnatura ist in Berlin zu.

Wer am 24. Dezember merkt, dass Kartoffeln fehlen, der Wein leer ist und das Festtagesessen ins Wasser zu fallen droht, muss aber nicht verzweifeln. Mehrere Notfall-Supermärkte sind zur Stelle und versorgen trotz Feiertagen die Berliner. Auch einige Apotheken und Notdienstpraxen haben geöffnet und sichern die medizinische Versorgung ab.

Für Last-Minute-Einkäufe an Heiligabend

Einige Edeka-Märkte haben an Heiligabend offen. Der Edeka-City-Markt auf der Friedrichstraße 142, der Edeka im Bahnhof Südkreuz und der Edeka am Bahnhof Lichtenberg öffnen jeweils von 8 bis 17 Uhr die Pforten. Wer selbst noch einmal nachschauen möchte, kann dies über die Marktsuche auf der Edeka-Webseite machen.

Nichts zu Hause für die Vorspeise? Keine Sorge, auch an Weihnachten gibt es Einkaufsmöglichkeiten in Berlin. © freepik

Auch wenige Rewe-Filialen sind am 24. Dezember geöffnet und eignen sich für den letzten Sprint zum Supermarkt. Zum Beispiel hat der Rewe am Europaplatz 1 von 8 bis 20 Uhr offen, der Rewe am Ostbahnhof von 6 bis 12 Uhr. Selbst nachschauen, ob es offene Rewe-Märkte in der Nähe gibt, kann man ebenfalls über die Webseite der Supermarktkette.

Am 25. und 26. Dezember in den Supermarkt

Es waren alle Gedanken beim Festtagesessen, sodass man glatt vergessen hat, für die nächsten zwei Tage Lebensmittel einzukaufen? Verhungern muss trotzdem niemand, auch an den Weihnachtsfeiertagen sind mehrere Supermärkte für die Berliner da. Der Edeka im Bahnhof Südkreuz, der Edeka am Bahnhof Lichtenberg und der Rewe am Europaplatz 1 haben am 25. und 26. Dezember von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Etwas kürzer steht der Edeka-City-Markt auf der Friedrichstraße 142 zur Verfügung, dieser ist jeweils von 10 bis 22 Uhr offen. Von 10 bis 18 Uhr hat an beiden Feiertagen der Rewe am Ostbahnhof geöffnet.

Kopfschmerztabletten und andere Medizin

Falls der weihnachtliche Stress in Kopfschmerzen umschwenkt und die Schmerztabletten leer sind, ist auch das kein Grund zur Panik. In jedem Berliner Bezirk hat mindestens eine Notfallapotheke geöffnet. Welche die am nächsten gelegene Notdienst-Apotheke ist, kann man mit nur wenigen Klicks mit dem Apothekenfinder ermitteln.

Hier gibt es medizinische Notfallversorgung

Bei schweren Erkrankungen oder medizinischen Notfällen an den Feiertagen hilft in Berlin der ärztliche Bereitschaftsdienst (ÄBD) der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) weiter. Der Bereitschaftsdienst ist auch an den Feiertagen rund um die Uhr unter der Rufnummer 116117 erreichbar. Die Standorte und Öffnungszeiten der KV-Notdienstpraxen für Erwachsene und Kinder findet man auf der Webseite.

Am 24. Dezember und den Weihnachtsfeiertagen sind die Notdienstpraxen von 9 bis 21 Uhr geöffnet. In lebensbedrohlichen Situationen ist wie sonst auch die 112 erreichbar, auch die Notaufnahmen der Krankenhäuser sind geöffnet.