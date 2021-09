Wegen der Corona-Pandemie ist in Berlin für die Wahlen am kommenden Wochenende mit einem deutlichen Anstieg an Briefwählern zu rechnen. Das geht aus einer Umfrage der „Welt am Sonntag“ in verschiedenen Großstädten hervor.

Mehr zum Thema Wenig abgegebene Stimmen Das rätselhafte Zögern der Briefwähler

In Berlin wurden demnach bereits gut 850.000 Wahlscheine ausgestellt, rund 290.000 mehr als 2017. Auch in vielen anderen Städten wie Hamburg, München, Frankfurt am Main oder Bremen stieg die Zahl deutlich. (dpa)