Das Konserven-Werk der Firma „Sonnen-Bassermann" in Beelitz wird erpresst. Ein oder mehrere unbekannte Täter fordern 500.000 Euro von dem bekannten Suppenhersteller, berichtete die Bild-Zeitung am Dienstag. In der vergangenen Woche soll eine Postkarte bei dem Unternehmen eingegangen sein. Darauf drohten laut Bild der oder die Erpresser damit, bei ausbleibender Zahlung eine Briefbombe zu versenden.

Mehr zum Thema Briefbomben an Trump-Gegner Weiteres verdächtiges Päckchen in den USA abgefangen

„Sonnen-Bassermann" habe umgehend die Polizei informiert. Das Unternehmen gehört zum niederländischen Lebensmittelkonzern Struik. Das Werk in Beelitz schließt zum Jahresende. Bisher werden dort täglich etwa 50.000 Dosen von 18 Mitarbeitern produziert.