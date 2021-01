Der Senat hat es erst auf die sanfte Art versucht: Vor Weihnachten beschränkte er den Betrieb in den Berliner Kitas und Tagespflegestellen auf eine "Notversorgung". Allerdings beließ er es weitgehend bei dem Appell, "nur in unbedingt notwendigen Fällen" eine Betreuung in Anspruch zu nehmen. Das ermöglichte zwar viel Flexibilität, doch der gewünschte Effekt zur Pandemiebekämpfung blieb aus: Nach den Ferien stieg die Auslastung wieder auf mehr als ein Drittel, zuletzt wurde sogar Bedarf für fast die Hälfte aller Kitakinder angemeldet.

Deshalb gelten künftig genauere Regeln: Ab Montag bieten alle Kitas und die Kindertagespflege nur noch eine Notbetreuung an. Der Anspruch ist nun klarer geregelt: Es gibt wieder eine Liste mit systemrelevanten Berufen, außerdem dürfen Alleinerziehende ihre Kinder betreuen lassen und ist eine Härtefallregelung vorgesehen.

„Ich hätte den Berliner Familien die weiteren Einschränkungen gerne erspart“, ließ sich Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) in einer Mitteilung ihrer Verwaltung vom Mittwochabend zitieren. „Aber angesichts des noch immer hohen Infektionsgeschehens und der möglichen Ausbreitung neuer Virusmutationen müssen soziale Kontakte in allen Bereichen weiter reduziert werden.“

Die neuen Vorgaben sollen auch langwierige Verhandlungen zwischen Eltern und Kitas, die die Einrichtungen gar nicht leisten können, vermeiden. Außerdem wolle man auf die Sorgen von Erzieherinnen und Erziehern um ihre eigene Gesundheit reagieren, erklärte Scheeres.

Das sind die Regeln

Vom 25. Januar bis zum 14. Februar gelten folgende Regeln: Die Notbetreuung steht Eltern nur noch offen, wenn sie einen außerordentlich dringlichen Betreuungsbedarf für ihre Kinder haben, wie die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie mitteilt. Dieser kann auch nur an einzelnen Tagen oder stundenweise bestehen. In jeder Kita soll mindestens eine Gruppe mit Ganztagsbetreuung angeboten werden.

Zusätzlich muss eines der folgenden drei Kriterien erfüllt sein:

Ein Elternteil übt einen systemrelevanten Beruf aus , wobei auch im Homeoffice ein Anspruch bestehen kann. Diese Liste der systemrelevanten Berufe können Sie hier als PDF herunterladen.

Jemand ist alleinerziehend .

. Die Familie befindet sich in einer sozial schwierigen Situation oder es besteht ein besonderer pädagogischer Bedarf (Entscheidungen im Einzelfall).

Hier gibt es weitere Informationen

Für Fragen von Eltern, die nicht vor Ort in den Kitas geklärt werden können, bietet die Senatsverwaltung weiterhin eine Kita-Hotline an. Sie ist werktags zwischen 9 und 13 Uhr unter Tel. 030/90227-6600 erreichbar.

Per Mail können auch schriftliche Fragen geschickt werden. Zahlreiche weitere Informationen zu Detailfragen hat die Senatsverwaltung auch auf ihrer Internetseite zusammengestellt.

Was sich noch ändern könnte

Ob mit den neuen Regeln die Zahl der Kinder in der Betreuung tatsächlich gesenkt werden kann, wie es im Sinne der Pandemiebekämpfung sinnvoll wäre, wird sich erst noch erweisen müssen. Die Liste der systemrelevanten Berufe umfasst immerhin 28 Seiten.

Auch die Senatsverwaltung ist sich offenbar nicht sicher, dass die Nachfrage nachlassen wird. "Die durchschnittliche wöchentliche Auslastung soll in Kitas den Wert von 50 Prozent nicht überschreiten, in der Kindertagespflege 60 Prozent", heißt es in ihrer Mitteilung.

Sollte die Auslastung über diesem Werten liegen, will die Senatsverwaltung notfalls bestimmte Berufe bevorzugen. Auch in einzelnen Einrichtungen könnte es Einschränkungen geben, die über die genannten Regeln hinausgehen. Kitas, die überdurchschnittlich viele Kinder von Eltern systemrelevanter Berufe betreuen, können mit der Kita-Aufsicht nämlich abweichende Regelungen vereinbaren. Dies gilt auch für Einrichtungen, die nicht genug Personal haben.

Allerdings will die Senatsverwaltung auch weiteren Eltern eine Betreuungsmöglichkeit anbieten, wenn Kitas beinahe leer sind. "Bei sehr geringen Auslastungen können auch Bedarfe außerhalb der Systemrelevanz berücksichtigt werden", teilte sie mit.