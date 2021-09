Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen sind in der Zentralbibliothek des Berliner Bezirks Tempelhof-Schöneberg Bücher mutwillig zerstört worden. Dies teilte ein Mitarbeiter der Bibliothek mit. In der Bücherei bestätigte am Donnerstag eine Mitarbeiterin den Vorfall. In den ersten beiden Fällen hat es Bücher getroffen, die sich kritisch mit rechten Tendenzen, linken Theorien oder mit der Geschichte des Sozialismus befassen.

Im aktuellen Fall sind nach Angaben des Mitarbeiters in folgenden, teilweise neuwertigen Bücher Seiten herausgerissen worden: „Im Schatten der Eule“ von Viktor Streck, „Von der Pflicht“ von Richard David Precht, „Antwort auf Richard David Prechts ,Von der Pflicht’“ von Christian Schwochert, „Cäsar lässt grüßen: Die Geschichte der Römer“ von Joachim Fernau.

Der Philosoph Precht setzt sich in „Von der Pflicht“ kritisch mit jenen Querdenkern auseinander, für die die pandemischen Maßnahmen ein antidemokratischer oder gar faschistischer Akt war. Damit sind jetzt insgesamt 23 Bücher beschädigt worden. Unter den betroffenen Büchern, die wahrscheinlich auf der Toilette zerstört wurden, ist auch das Buch „Tatworte – denn AfD und Co meinen, was sie sagen“ von Michael Kraske.

Der Verlag, in dem „Tatworte“ erschienen ist, hatte nach der ersten Zerstörung von Büchern (bei der „Tatworte“ nicht betroffen war) aus Solidarität genau dieses Buch der Bibliothek geschenkt. Die hatte es allerdings schon in ihrem Sortiment. Die Bibliothek hatte nach der zweitem Vorfall eine Gesamtinventur gemacht und stieß auf ein erschreckendes Ergebnis: acht weitere Bücher waren zerstört, wurden aber erst zu diesem Zeitpunkt gefunden.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

„Ich verurteile diese Zerstörungen“, hatte Matthias Steuckardt (CDU) Bezirksstadtrat von Tempelhof-Schöneberg für Kultur, nach dem ersten Vorfall mitgeteilt. „Auch meine Mitarbeiter sind beunruhigt, aber dieser Vorfall stärkt unsere Reihen. Wir wollen ein Signal setzen, dass wir uns nicht kleinkriegen lassen. Die Verwaltung will ein Zeichen der wehrhaften Demokratie setzen.“ Zum aktuellen Vorfall war Steuckardt nicht zu erreichen.

Die zerstörten Bücher sind in der Bibliothek in einer Glasvitrine ausgestellt. Foto: Frank Bachner

Der oder die Täter sind unbekannt, Steuckardt vermutet, „dass sie aus dem Reichsbürger-Spektrum oder sogar aus dem rechtsextremen Bereich kommen“. Die Bücherei hat den Wachschutz, der jährlich in der Winterzeit kommt, einen Monat früher als üblich verpflichtet. Im Foyer der Bibliothek ist in einer Glasvitrine ein Teil der zerstörten Bücher ausgestellt, einschließlich der zerrissenen Seiten.

Mehr zum Thema Vier Wochen nach erstem Vorfall Erneut Bücher in Berliner Bibliothek zerstört – stecken Reichsbürger dahinter?

Die Bibliothek hat Steuckardt zufolge seit Jahren auch Probleme mit Schmierereien in den Innenräumen. Die Parolen gehörten zum Reichsbürger-Spektrum. Auch der Gehweg vor der Bibliothek sei schon wiederholt mit solchen Sprüchen beschmiert worden , sagte der CDU-Politiker. Diese habe man ebenfalls sofort beseitigt. Der Bezirksstadtrat erinnerte außerdem an die Beschädigung mehrerer Stolpersteine in Schöneberg kurz nach ihrer Verlegung im April.