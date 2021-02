In einer Bankfiliale der Commerzbank ist am Dienstagmorgen ein Überfall verübt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde um 7.20 der Alarm in der Bank ausgelöst, der zu dem Polizeieinsatz führte.

Es sei allerdings nach Angaben der Polizei "nicht zum Vollzug des Überfalls" gekommen. Ersten Erkenntnissen nach, sei nichts gestohlen worden, sagte eine Sprecherin, man müsse aber weitere Ermittlungen abwarten.

Die Täter sind bislang noch nicht gefasst, sie könnten sich aber noch im Gebäude befinden, sagte die Sprecherin der Polizei. Das Gebäude werde nun mit Spezialkräften durchsucht, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Auch wie sich die Täter Zutritt verschafft haben, ist bislang noch nicht bekannt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der Bereich rund um die Bankfiliale in der Blissestraße ist weiträumig abgesperrt, da noch nach den Tätern gesucht wird.

Der Überfall steht in einer langen Reihe von Überfallen aus dem vergangenen Jahr. Im Juni kam es in Wilmersdorf zu einem Überfall auf einen Geldtransporter vor einer Filiale einer Volksbank, damals konnten die Verdächtigen etwa eine halbe Million Euro entwenden. Im September wurde eine Santander-Filiale in Friedrichshain überfallen, der Täter bedrohte damals die Bankangestellten mit einer Waffe. Er floh auf einem Fahrrad und konnte von der Polizei gefasst werden.

Im Oktober kam es zudem im Forum Köpenick zu einem Banküberfall, der einen Großeinsatz mit mehr als 200 Einsatzkräften auslöste, da sich der Täter in der Bank verbarrikadiert hatte. Im Dezember kam es außerdem zu einem Überfall auf einen Geldtransporter bei Ikea in Schöneberg. (Tsp, dpa)