Der 1. Mai wird in Berlin stets mit besonders vielen Demonstrationen begangen. Die ersten Veranstaltungen gab es bereits am Montagabend. Doch die großen Proteste stehen erst heute an. Auch getanzt und gefeiert werden, kann am 1. Mai. Besonders in Kreuzberg ist wieder einiges los. Rund um den Feiertag sind in Berlin 5300 Polizisten aus der Hauptstadt, aus neun anderen Bundesländern sowie der Bundespolizei im Einsatz.

Feste

11.30 Uhr, Kreuzberg: Zum 15. Mal wird dieses Jahr am Tag der Arbeit in Kreuzberg das "Myfest" gefeiert. Es findet rund um das Kottbusser Tor, den Heinrichplatz und die Oranienstraße statt und soll Ausschreitungen entgegenwirken.

12 Uhr, Görlitzer Park: Das erstmals offiziell von der Stadt ausgerichtete Fest "MaiGörli" startet. Auf zwei Bühnen werden lokale Künstler akustisch auftreten, zudem wird es Electro- und House-Musik geben. Angekündigt haben sich Künstler wie der Berliner DJ „Wankelmut“, das Kölner Electro-Duo „Andhim“ oder Technokünstler des Kollektivs „M.A.N.D.Y.“.

Die Pächter im Görli bieten Getränke zum Verkauf an, und die Berliner Wasserbetriebe schenken kostenlos Wasser aus. Die Veranstaltung ist gratis. Allerdings kommt man ab dem 30. April nur über Eingangsschleusen und Sicherheitskontrollen auf das Festgelände. Glas, Blechdosen, Sprays, Waffen, Messer, Grills, Pyrotechnik, Verstärker, Promotionsmaterial, mehr als drei Liter Getränke pro Person, Zelte und Fahrräder“ seien verboten.

Demonstrationen

10 Uhr, Hackescher Markt in Mitte: Der Gewerkschaftsaufzug unter dem Motto „Solidarität. Vielfalt. Gerechtigkeit“ beginnt. Auch Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat seine Teilnahme angekündigt. Parallel dazu gibt es wie jedes Jahr einen Fahrrad- und einen Motorradkorso von diesem Sammelpunkt aus quer durch die Stadt. Ziel ist die Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes um 12 Uhr am Brandenburger Tor.

12 Uhr, Neuköllner Karl-Marx-Platz: Die linke Demo „Heraus zum 1. Mai“ von palästinensischen Gruppen beginnt. Ziel der 150 Teilnehmer ist der Hermannplatz. Die Demo war 2017 mit 130 Teilnehmern gewaltfrei, allerdings wurden israelfeindliche und antisemitische Parolen skandiert.

14 Uhr, S-Bahnhof Grunewald: Für diese Uhrzeit ist die Demo „1. Mai in Grunewald“ von einer Spaßguerilla um die Musikband "Incredible Herrengedeck" angemeldet. Auf der Internetseite der Truppe heißt es, dass die Orte, „wo die Reichen und Kapitalisten wohnen, Berlins wahre Problemviertel“ seien. Erwartet werden 200 Teilnehmer, viel Musik, aber keine Störungen. Anwohner sollen sich keine Sorgen machen, heißt es bei der Polizei – trotz des Demo-Mottos „Wo eine Villa ist, ist auch ein Weg“. An der fast sieben Kilometer langen Strecke liegen vier Botschaften und 16 Residenzen, zudem die Häuser zahlreicher Prominenter wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und Ex-Außenminister Joschka Fischer (Grüne). Die Demo soll auch wieder am S-Bahnhof Grunewald enden.

18 Uhr, Oranienplatz: Die wichtigste ist bekanntlich die „Revolutionäre 1.Mai-Demo“, traditionell auch „18-Uhr-Demo“ genannt. Start soll wieder auf dem Oranienplatz sein, also innerhalb des Myfests. Die Autonomen veröffentlichten die Route mittlerweile im Internet: Wie 2017 soll es über Oranienstraße, Adalbertstraße und Naunynstraße gehen, dann aus dem Fest heraus. „Eine kleine Stippvisite“ beim MaiGörli sei zudem „möglich“, heißt es in der Szene. Sollte die Polizei den vermutlich bis zu 15.000 Demonstranten den Zugang verweigern, wären Krawalle zu befürchten, heißt es aus Sicherheitskreisen. Wie 2017 ist die Demo nicht bei der Polizei angemeldet.

Weitestgehend friedliche Demonstration am Montagabend

Bereits am Montagabend, der sogenannten Walpurgisnacht wurde im Wedding demonstriert. Mehr als 2000 Demonstranten zogen unter dem Motto "Widerständig und solidarisch im Alltag" durch den Wedding. Dabei blieb es weitgehend friedlich. Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, waren die einzigen Vorkommnisse, dass sich einzelne Demonstranten vermummt hatten, Pyrotechnik auf einem Hausdach entlang der Aufzugsstrecke abgebrannt wurde, jemand einen nicht treffenden Stein- und eine Flasche auf ein Fahrzeug warf und verbotene Fahnen gezeigt wurden. Dazu wurde ein Tatverdächtiger identifiziert.

Neben der Demo feierten zudem mehrere tausend Menschen die Walpurgisnacht in den verschiedenen Parks der Stadt, wie zum Beispiel im Mauerpark, Görlitzer Park, Monbijoupark und Volkspark Friedrichshain. Dabei blieb es laut Polizei friedlich. Lediglich im Viktoriapark löschten Einsatzkräfte ein paar kleine Lagerfeuer. Insgesamt waren am Montagabend 1700 Polizeikräfte im Einsatz.

