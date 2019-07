Es ist eine Premiere für Wolf Biermann: Am Sonntag um 14 Uhr tritt der Liedermacher und Lyriker das erste Mal in der Gedenkstätte Hohenschönhausen auf. Die Gedenkstätte der früheren Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit feiert ihren Tag der offenen Tür mit dem prominenten Gast. Wolf Biermann gilt als ein Gesicht der Bürgerbewegung und Opposition in der DDR und wurde 1976 bei einem Auftritt in Köln ausgebürgert. Marianne Birthler, die frühere Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, wird auf dem Podium mit Biermann sprechen. Den Auftritt haben sich laut Birthler frühere Insassen des Gefängnisses gewünscht.

Doch es gab im Vorfeld der Veranstaltung auch Kritik an dem geplanten Auftritt Biermanns. Der Berliner Schriftsteller, Maler, Lebenskünstler und frühere Brandenburger Landesverfassungsrichter Florian Havemann hatte sich empört, dass Biermann bei der Veranstaltung so prominent auftritt. Denn anders als Havemann habe Biermann nie im Stasi-Gefängnis eingesessen.